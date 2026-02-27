Kurioser Grund: Oberliga-Spiel wegen Baustelle kurzfristig abgesagt

Ausfall beim ETSV Hamburg. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Der ETSV Hamburg und der SC Vorwärts/Wacker Billstedt wollten am Abend das Spieljahr der Oberliga Hamburg gemeinsam mit zwei weiteren Paarungen endlich eröffnen, schließlich hat die Witterung um eine Verzögerung von vier Wochen gesorgt. Doch plötzlich, vier Stunden vor dem Anpfiff, folgt die Absage der Paarung - und der Tabellenführer gibt einen kuriosen Grund für den Oberliga-Ausfall an.

"Leider müssen wir unser Spiel heute Abend wegen der Baustelle in unserer Straße und der eingerichteten Halteverbotszonen absagen. Wir kümmern uns um eine Neuansetzung und geben euch den neuen Termin so bald wie möglich bekannt", teilt der ESV Hamburg in den Sozialen Medien rund vier Stunden vor Anpfiff mit.

ETSV Hamburg und Vorwärts/Wacker bekommen nächstes Nachholspiel Weil also die Sportanlage am Mittleren Landweg schwierig für Spieler, Staff, Funktionäre und Zuschauer zu erreichen ist, muss diese Oberliga-Partie ausfallen. Das dürfte vor allem mit Blick auf die Kurzfristigkeit ein Novum sein, außerdem hilft der Ausfall weder dem Spitzenreiter noch Vorwärts/Wacker. Gleich vier Spieltage der Oberliga Hamburg müssen nachgeholt werden, nachdem Schnee und Frost für eine Verschiebung des Restarts gesorgt hatten. Beide Klubs spielen außerdem im Verbandspokal. Bitter außerdem: Der ETSV Hamburg kann vor dem Topspiel am Dienstag beim Eimsbütteler TV vom Konkurrenten überholt werden. Die Partie des ETV beim FC Süderelbe findet am Freitagabend nämlich um 19.30 Uhr statt – live im FuPa-Ticker; im Anschluss hat Eimsbüttel aber auch drei Partien mehr als der ETSV absolviert. Für Vorwärts/Wacker geht es ebenfalls am Dienstag daheim gegen den SC Victoria, der auch der Gegner im Pokalviertelfinale am 13. März ist, weiter.

So sieht die Englische Woche in der Oberliga Hamburg aus

24. Spieltag

Di., 03.03.26 19:30 Uhr HT 16 - FC Süderelbe

Di., 03.03.26 19:30 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SC Victoria

Di., 03.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - ETSV Hamburg

Mi., 04.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FC Teutonia 05 Ottensen

Mi., 04.03.26 19:30 Uhr TSV Sasel - Niendorfer TSV

Mi., 04.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Türkiye Wilhelmsburg

Mi., 04.03.26 19:30 Uhr FK Nikola Tesla - TSV Buchholz 08

Do., 05.03.26 19:30 Uhr HEBC Hamburg - USC Paloma

Mi., 06.05.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - SV Halstenbek-Rellingen

26. Spieltag

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - ETSV Hamburg

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TSV Sasel - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SC Victoria

Fr., 06.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Teutonia 05 Ottensen

Sa., 07.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TSV Buchholz 08

Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - USC Paloma

So., 08.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FC Türkiye Wilhelmsburg

So., 08.03.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Halstenbek-Rellingen

So., 08.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - Niendorfer TSV

