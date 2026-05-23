Drama in Landesliga-Relegation: Genies, Elfer-Krimis & Enttäuschungen

Hinspiele gedreht, weitergekommen und bereit für das Finale: Der 1. FC Lichtenfels und der 1. FC Herzogenaurach haben sich beide trotz Hinspielpleiten in der 1. Runde der Relegation durchgesetzt. Für Lichtenfels machte nach 90 Minuten ein Kopfballtreffer von Felix Lausch nach Flanke von Leon Holzheid den Unterschied und zwang das Spiel letztlich ins Elfmeterschießen. Dort versagten dem siebten SVM-Spieler die Nerven, weshalb Lichtenfels im Finale um den Landesliga-Klassenerhalt spielen darf.

In Herzogenaurach entschieden zwei geniale Tore das Duell gegen Hirschaid: Zunächst legte Kevin Rockwell den Ball über den herauseilenden Keeper ins Netz, ehe Marco Amling mit einem Heber nahe des Mittelkreises das entscheidende 2:0 schoss. "Ein Geniestreich", lobte Vorstand Matthias Zenger den Herzo-Kapitän.