Relegation zur LL: Aschheim siegt in Karsfeld - und steht in Runde 2

Der FC Aschheim steht in der zweiten Runde der Aufstiegs-Relegation zur Landesliga! Nach dem 2:0-Hinspielsieg aus dem Hinspiel gingen die Gäste mit deutlich Rückenwind ins Rückspiel, den Antonio Saponaro im ersten Durchgang direkt in eine Zwei-Tore-Führung umwandelte - er traf in der 15. und in der 32. Spielminute. Im Anschluss wachte Karlsfeld aber auch, Roman Gertsmann verkürzte nur vier Minuten nach dem 2:0. Kurz vor der Halbzeit glich Lukas Paunert aus (45.+1). Mit 2:2 ging es in den zweiten Durchgang, Aschheim führte nach Hin- und Rückspiel somit mit 4:2. Für die endgültige Entscheidung sorgte Marcel Schütz in der 85. Minute, als er den 3:2-Treffer markierte. In der zweiten Runde kämpft der FC Aschheim in der kommenden Woche um den Aufstieg in die Landesliga, der TSV Eintracht Karlsfeld steigt in die Bezirksliga ab.