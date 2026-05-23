Relegation zur LL: Aschheim siegt in Karsfeld - und steht in Runde 2

Am Samstagnachmittag konnte der FC Aschheim das Relegationsrückspiel der ersten Runde beim TSV Eintracht Karlsfeld für sich entscheiden. Damit steht Aschheim in der zweiten Runde. Der Live-Ticker zum Nachlesen.
Der FC Aschheim steht in der zweiten Runde der Aufstiegs-Relegation zur Landesliga! Nach dem 2:0-Hinspielsieg aus dem Hinspiel gingen die Gäste mit deutlich Rückenwind ins Rückspiel, den Antonio Saponaro im ersten Durchgang direkt in eine Zwei-Tore-Führung umwandelte - er traf in der 15. und in der 32. Spielminute. Im Anschluss wachte Karlsfeld aber auch, Roman Gertsmann verkürzte nur vier Minuten nach dem 2:0. Kurz vor der Halbzeit glich Lukas Paunert aus (45.+1). Mit 2:2 ging es in den zweiten Durchgang, Aschheim führte nach Hin- und Rückspiel somit mit 4:2. Für die endgültige Entscheidung sorgte Marcel Schütz in der 85. Minute, als er den 3:2-Treffer markierte. In der zweiten Runde kämpft der FC Aschheim in der kommenden Woche um den Aufstieg in die Landesliga, der TSV Eintracht Karlsfeld steigt in die Bezirksliga ab.
TSV Eintracht Karlsfeld – FC Aschheim 2:3
TSV Eintracht Karlsfeld: Dario Schmucker, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Lukas Paunert (80. Fitim Konjuhi), Peter Wuthe, Thomas Ettenberger (86. Fabian Schäffer), Jonas Kuhn, Tobias Beyer (62. Florian Schrattenecker), Willhelm Ampenberger (72. Kilian Schestak), Roman Gertsmann, Fabian Barth (72. Jakov Miškić) - Trainer: Florian Hönisch
FC Aschheim: Arben Kuqi (90. Maximilian Schmauß), Falk Schubert, Alexander Gschwend, Blendart Bajraktari, Jose Vicente Monzonis Montilla (46. Sinisa Antonic), Marcel Schütz (90. Mark Scholler), Mirza Idrizović, Hannes Wimmer (86. Alessandro Contento), Burhan Mustafov (90. Alessandro Luzzi), Antonio Saponaro, Didier Nguelefack - Trainer: Vincenzo Contento
Tore: 0:1 Antonio Saponaro (15.), 0:2 Antonio Saponaro (32.), 1:2 Roman Gertsmann (36.), 2:2 Lukas Paunert (45.+1), 2:3 Marcel Schütz (85.)