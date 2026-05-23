»Scheißegal wie«: Wenzenbach und Etzenricht sind weiter

Der SV Wenzenbach wahrt sich den Traum vom erstmaligen Aufstieg in die Landesliga. – Foto: Florian Würthele

Dramatisch, dramatischer, Relegationsspiel in Etzenricht! Der SVE egalisierte am Samstagnachmittag gegen den SV Hahnbach zunächst einen Zwei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel, um dann in der „Glückslotterie“ Elfmeterschießen die Oberhand zu behalten. Im Parallelspiel ließ Wenzenbach letztlich wenig anbrennen. Der SVW ging effizient mit seinen Torchancen um, setzte sich beim SV Alesheim nach dem knappen 4:3-Hinspielsieg diesmal mit 3:1 durch. In der zweiten Runde kämpfen die beiden Gewinner final um das Landesliga-Ticket. Das Hinspiel steigt am kommenden Mittwoch in Wenzenbach, das Rückspiel am Samstag in Etzenricht.



Über Hin- und Rückspiel gesehen setzte sich der SV Wenzenbach völlig verdient durch! Kurz nach der Halbzeitpause war der Drops quasi gelutscht. Da erhöhten die Oberpfälzer vor gut 900 Zuschauern auf 3:1, womit Alesheim drei Tore hätte schießen müssen, um sich in die Verlängerung zu retten. So kam es aber nicht. Anders als im Hinspiel, schlugen die Franken diesmal nicht mehr zurück. Insgesamt präsentierte sich der SVW einfach abgezockter. Und ging – ähnlich wie im Hinspiel – effizient mit den sich bietenden Torchancen um. Die ersten drei Möglichkeiten wurden in zwei Tore umgemünzt. Beim 3:1 (48.) durch Flo Pegoretti profitierte Wenzenbach von einem krassen Torwartfehler. „Aber wie die Tore fallen, ist scheißegal“, grinste Interimstrainer Maik Holzreiter nach dem Abpfiff. Außerdem trafen Stephan Sturm (28.) mit Wenzenbachs erstem Abschluss im Spiel sowie Nico Stum (40.) nach einer feinen Einzelleistung. Zunächst traf Alesheim nach einem Querpass aus der Nahdistanz zur Führung (Oliver Dümmler/17.) „Natürlich sind wir überglücklich“, sagte Holzreiter und sprach von einem „verdienten Weiterkommen. Es war es ein intensives Spiel bei der Hitze. Wir haben es gut gemacht und sind überglücklich, dass wir in der nächsten Runde stehen.“ Abteilungsleiter Stefan Scherr kam aus dem Strahlen nicht mehr heraus: „Ich liebe diesen Mike, diese Mannschaft...“







Ihren Gegner kannten die Wenzenbacher erst rund 50 Minuten nach Abpfiff ihres Spiels. Es ist der SV Etzenricht. Damit war im Vorfeld nicht unbedingt zu rechnen. Denn der Landesliga-Vertreter musste zwei Tore aufholen. Und das tat er! In der Regelspielzeit ging die Wendl-Crew ganz einfach deutlich effizienter mit ihren Torchancen um als der Gegner. Für Hahnbach lief es bitter. Der SVH, der das Hinspiel ja 2:0 gewonnen hatte, vergab mehrere glasklare Chancen, um mit einem Treffer die (Vor-)Entscheidung herbeizuführen. Die größte Chance hatte Kilian Heldmann, der in Minute 55 einen Foulelfmeter klar über das Tor jagte. Stattdessen schlugen die Nordoberpfälzer zu. Mirko Griesbeck (66.) mit einem Kopfballtor nach einem Freistoß sowie Martin Pasieka (77.) mit einer Kopfball-Bogenlampe von der Strafraumkante stellten auf 2:0 für den SVE. Es ging in die Verlängerung. Diese sollte keine Tore mehr sehen. Beide Teams hätten bei mehreren Chancen den Lucky Punch setzen können. Taten sie aber nicht. Im fälligen Elfmeterschießen verschossen Hartmann und Schötz für Hahnbach, während alle Etzenrichter Schützen versenkten. „Bitter natürlich. Etzenricht hat die Tore gemacht, wir nicht. Wir hatten große Chancen, schon in der ersten Halbzeit, waren zwei Mal vor dem Torwart und verschossen einen Elfmeter. Auch in der Verlängerung hatten wir Riesenchancen. Etzenricht machte dann die zwei Tore. Es ist natürlich ärgerlich. Klar sind wir traurig und enttäuscht. Aber: Die Jungs haben alles gegeben und greifen nächste Saison wieder neu an“, sagte Hahnbachs Sportlicher Leiter Thorsten Baierlein in einer ersten Stellungnahme nach dem Spiel.