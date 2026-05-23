3:1 & 4:2! Ergolding stürmt ins "Finale" - Teisbach muss wieder runter

Das zwischenzeitliche 0:2 im Bild: Oliver Steil mit der bereits frühen, endgültigen Entscheidung. – Foto: Paul Hofer

Schon nach einer halben Stunde - also nach insgesamt 120 Minuten in Hin- und Rückspiel - war dieses Duell endgültig entschieden. Einwurf Tobias Bruckmeier von rechts, vom Gegner zu Simon Bauer verlängert zum 0:1 bzw. 1:4 (21.). Und nur eine Minute später blieb Ergolding am Drücker, Abpraller vom Keeper und Oliver Steil sagte Danke (22.)! Der FCE machte einfach weiter! Akim Ouro-Agrignan mit dem Zuspiel von rechts und Thomas Huf legte sich die Kugel zurecht und stellte auf einen Gesamt-Score von 1:6 (!). Weil Valentin Harlander Sekunden vorm Pausenpfiff per Kopf das 1:3 gelang, und Joker Lukas Meindl in Minute 66 nach Vorarbeit von Oliver Gabel auch noch das 2:3 machte, entlockte es dem FCT-Stadionsprecher ein lapidares "na, dann schauma amoi"!



Doch die Hoffnungen auf ein Drei-Tore-Wunder vom Erlenweg in weniger als 30 Minuten zerschlugen sich binnen weniger Sekunden. Alex Sarnoch steckte nur eine (!) Minute später den alten Abstand wieder her. Super durchgesteckt auf Rocco Schmidleitner, der scheitert am Schlussmann, aber der eigentliche Assistgeber stand parat und lochte den Abpraller zum 2:4-Endstand ein (67.). Der FC Teisbach raffte sich zwar nochmal ab und stieg erhobenen Hauptes wieder aus der Landesliga ab! Doch Ergolding blieb jederzeit in der Lage sogar noch einen fünften Treffer - und damit in Addition aus Hin- und Rückspiel den achten in 180 Minuten! Somit geht der FCE favorisiert in Relegationsrunde zwei am kommenden Mittwoch. Erstmal geht's wieder daheim in Ergolding los, das Rückspiel dann auswärts in Moosinning.