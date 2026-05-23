 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ticker

Relegation zur LL: Planegg nach klarem Sieg in Dornach in Runde zwei

Relegationsrückspiel zur Landesliga

von Paul Ruser · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Will heute den Aufstieg klarmachen: Der SV Planegg-Krailling.
Will heute den Aufstieg klarmachen: Der SV Planegg-Krailling. – Foto: Tamara Rabuser

Verlinkte Inhalte

LL-Relegation
SV Dornach
Planegg-Kr.

Am Samstagnachmittag steigt das Relegationsrückspiel der ersten Runde zwischen dem SV Dornach und dem SV Planegg-Krailling. Die Gäste konnte das Hinspiel mit 4:2 für sich entscheiden. Der LIVE-Ticker.

Heute, 16:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
1
5
Abpfiff