Kein Niederbayern-Finale! Moosinning stürzt Deggendorf im Elfern!

Bitter! Sehr bitter! Die SpVgg GW Deggendorf scheitert nach zwei tollen Leistungen bereits in Runde 1 – Foto: Harry Rindler

Nur 287 Zuschauer - und damit die mit großem Abstand bisherige niederbayerische Relegations-Minuskulisse - wollten das entscheidende Duell zwischen der SpVgg GW Deggendorf und dem FC Moosinning in der ersten Landesliga-Relegationsrunde sehen. Und die wenigen Fans kamen trotzdem auf ihre Kosten!

Trotz einer taktischen Glanzleistung scheiterten die jungen Deggendorfer an den nominell favorisierten Oberbayern. Wie im Hinspiel brachte die SpVgg ihre PS auch diesmal wieder voll auf den Rasen. Mit elf Mann hinter dem Ball verteidigte man weite Strecken bravourös und setzte bei Ballgewinn immer wieder gefährliche Nadelstiche. Moosinning hingegen hatte mehr Ballbesitz, aber kaum Tempo im Spiel.



In Minute 57 waren die Hausherren gegen einen klasse-Schlenzer von Maxi Siebald machtlos. Der wichtige Moosinninger Führungstreffer glich den FCM-Rückstand aus dem Hinspiel wieder aus. Und so ging's am Ende doch in die Verlängerung, weil Referee Dominik Petzke tief in der Nachspielzeit bei einem möglichen Handelfmeter auf KEIN HANDSPIEL entschied. Eine absolut strittige Entscheidung, den Roman Artemuks Schuss ging doch eindeutig an die Hand eines FCM-Verteidigers (90.+4).





Die Deggendorfer hätten dem Elfmeterschießen dann auch in der Verlängerung entkommen können. Erst recht, als Artemuk nach einem langen Ball per Heber aufs leere Tor nur die Querlatte traf (120.+1)! Deggendorf hatte aber auch hier nicht das Glück auf seiner Seite! Und so musste - trotz einer über weite Strecken enorm couragierten Deggendorfer Leistung - die Elfer-Lotterie entscheiden. Laurin Hübscher (SpVgg GW) verschoss als einziger der neun Schützen. Damit steht der FC Moosinning im großen Relegations-Finale, muss dabei zunächst in Ergolding antreten, und hat Heimvorteil im Rückspiel! Die SpVgg GW Deggendorf bleibt nach einer tollen Saison weiter Bezirksligist!