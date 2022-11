DFB Ehrenamtspreis für Andreas Tewes!!

In einer feierlichen Stunde wurde Ihm diese Auszeichnung im Haus des Sports in Sögel überreicht. Begleitet und chauffiert wurde er dabei von unserem 1. Vorsitzenden Markus Meyering.

Am Montag, dem 21.11.2022 erhielt unser 2. Vorsitzender Andreas Tewes für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement für unseren SV Listrup den DFB Ehrenamtspreis.

In seiner ausführlichen Laudatio würdigte der Ehrenamtsbeauftrage des NFV Kreis Emsland Carsten Francke die herausragenden Verdienste seiner mittlerweile schon 16 Jahre währenden Vorstandsarbeit. So ist die äußerst positive Entwicklung des SV Listrup in den letzten Jahren auch eng mit dem Namen Andreas Tewes verbunden.

Besonders über die letzten von der Corona Pandemie geprägten Jahre wusste Carsten Francke sehr viel positives über Andreas zu berichten. So war er maßgeblich an der Ausarbeitung unserer Hygienekonzepte beteiligt und hatte entscheidenden Anteil daran, dass das Projekt Toilettenneubau trotz der Unwägbarkeiten und fehlender Planungssicherheit weiterverfolgt und fertiggestellt wurde.

Aber auch neben der schon sehr zeitaufwendigen Vorstandsarbeit ist Andreas für den SVL aktiv. Er spielt selbst noch bei den Alten Herren und ist auch seit einigen Jahren als Jugendtrainer unserer jetzigen F-Jugend tätig.

Abschließend ergänzte Carsten Francke noch, dass Andreas sogar als Stadion DJ tätig ist und im Waldstadion für die nötige Stadionatmosphäre sorge. Dieses sorgte für ein kleines anerkennendes Schmunzeln in der Versammlung.

Im Anschluss wurde Ihm dann vom Landrat Marc-Andre Burgdorf, dem Vorsitzenden des NFV Kreis Emsland Heinz Gerd Evers, dem Ehrenamtsbeauftragten des NFV Kreis Emsland Carsten Francke und dem Vorsitzenden der Kommission Ehrenamt des NFV Hermann Wilkens eine Urkunde sowie eine hochwertige DFB-Uhr überreicht.