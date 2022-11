Das Viertelfinale startet mit einem Derby Kreispokal Sinsheim +++ Reihen und Rohrbach treffen am Mittwoch aufeinander – Zwei weitere Viertelfinals folgen am Donnerstag

Das Viertelfinale am Mittwoch im Kreispokal, das laut Papier ein Auswärtsspiel beim SV Reihen ist, aber in Sinsheim auf Kunstrasen stattfindet (Anpfiff, 19 Uhr), gehört zur fünften englischen Woche seit Mitte September. In 14 Tagen kommt sogar eine sechste hinzu, wenn das Nachholspiel gegen den TSV Waldangelloch stattfindet (17. November). "Das ist in der Menge schon übermäßig viel, gerade in dieser Jahreszeit, wenn ohnehin immer mal wieder Spieler mit Erkrankungen ausfallen", so Heger, der zudem drei wichtige Akteure als Langzeitausfälle zu beklagen hat. Dominic Roth erholt sich von einem Bandscheibenvorfall, Markus Brecht hat eine schwere Muskelverletzung und Christian Vogt leidet an einem Schlüsselbeinbruch. Der Coach sagt: "Alle drei werden frühestens zur Rückrunde zurückkehren, was für unseren ohnehin dünnen Kader kaum zu kompensieren ist."

Die Voraussetzungen vor dem Aufeinandertreffen mit Reihen könnten also angenehmer sein. Immerhin, das finden Heger und auch seine Mannschaft gar nicht mal so unangenehm, steigt das Derby auf dem Kunstrasenplatz 1 im Sinsheimer Sportpark. Dorthin mussten die Reihener vor wenigen Wochen – natürlich in einer englischen – schon einmal ausweichen, da ihr Flutlicht nicht hell genug für ein Pflichtspiel ist. Damals brachte die Verlegung dem SV kein Glück, er verlor sein "Heimspiel" gegen den TSV Waldangelloch mit 2:3. Dafür spricht der jüngste Vergleich klar für die Böhmann-Truppe, denn vor zweieinhalb Wochen gelang ein 4:1-Heimsieg gegen die Rohrbacher. Heger gibt zu: "Reihen liegt uns nicht so wirklich, aber wir haben etwas gutzumachen und Derbys sind immer eine Geschichte für sich."

Der Sieger trifft im Halbfinale auf den Gewinner der zweiten Kreisliga-Paarung. Am Donnerstag kreuzen der VfB Bad Rappenau und die SG Waibstadt die Klingen. Das Duell der Kurstädter mit dem Spitzenreiter gab es ebenfalls erst vor zweieinhalb Wochen, als der Primus mit 3:2 die Oberhand behielt. Nicht nur deshalb ist die Favoritenrolle klar verteilt. "Wir denken natürlich nur ans Viertelfinale gegen Reihen, aber ein Halbfinale gegen die spielstarken Waibstädter wäre ein richtiges Brett", erläutert Heger und spricht im eigenen Fall, "von der schwierigeren Turnierbaumhälfte."