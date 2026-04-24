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Das Fußball-Wochenende live auf FuPa: Spiele, Ergebnisse, Tabellen
Hamburger Amateurfußball am Wochenende: Entscheidungen im Aufstiegs- und Abstiegskampf von Freitag bis Sonntag - Liveticker, Ergebnisse und Tabellen auf FuPa Hamburg
von red · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
Aus dem Archiv. – Foto: Oliver Peters | Wedel-Grafix
Das Wochenende steht vor der Tür - und im Hamburger Amateurfußball geht es von Freitag bis Sonntag um alles: Aufstieg, Abstieg, Titelrennen. FuPa Hamburg liefert Liveticker, alle Ergebnisse und die aktuellen Tabellen.
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