 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Das Fußball-Wochenende live auf FuPa: Spiele, Ergebnisse, Tabellen

Hamburger Amateurfußball am Wochenende: Entscheidungen im Aufstiegs- und Abstiegskampf von Freitag bis Sonntag - Liveticker, Ergebnisse und Tabellen auf FuPa Hamburg

von red · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
Aus dem Archiv.
Aus dem Archiv. – Foto: Oliver Peters | Wedel-Grafix

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Das Wochenende steht vor der Tür - und im Hamburger Amateurfußball geht es von Freitag bis Sonntag um alles: Aufstieg, Abstieg, Titelrennen. FuPa Hamburg liefert Liveticker, alle Ergebnisse und die aktuellen Tabellen.

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Eine Auswahl von Spielen am Freitag, 24. April 2026

  • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Heute, 20:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
20:00

Heute, 19:30 Uhr
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
Klub Kosova
Klub KosovaKlub Kosova
19:30

Heute, 19:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU II
HFC Falke
HFC FalkeHFC Falke
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
FC Elmshorn
FC ElmshornElmshorn
Kummerfelder SV
Kummerfelder SVKummerfeld
19:30

Heute, 19:30 Uhr
FSV Harburg-Rönneburg
FSV Harburg-RönneburgRönneburg
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli VII
19:30

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Eine Auswahl von Spielen am Samstag, 25. April 2026

  • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Morgen, 18:30 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim
18:30live

Morgen, 13:00 Uhr
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
Düneberger SV
Düneberger SVDüneberg
Escheburger SV
Escheburger SVEscheburg
13:00

Morgen, 12:00 Uhr
TuS Finkenwerder
TuS FinkenwerderFinkenwerder
Harburger Türksport
Harburger TürksportHarb.Türksp.
12:00

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Eine Auswahl von Spielen am Sonntag, 26. April 2026

  • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
13:00

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
VfL Hammonia
VfL HammoniaVfL Hammonia
SC Sternschanze
SC SternschanzeSternschanze
13:00

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
Harburger Sportclub
Harburger SportclubHarburger SC
SV Uhlenhorst-Adler
SV Uhlenhorst-AdlerUhlen.-Adler
13:00

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Duvenstedter SV
Duvenstedter SVDuvenstedt
TuS Germania Schnelsen
TuS Germania SchnelsenG. Schnelsen
15:00

So., 26.04.2026, 14:30 Uhr
SC Cosmos Wedel
SC Cosmos WedelCosmos Wedel
TSV Holm
TSV HolmTSV Holm
14:30

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