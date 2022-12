»Dankbar für das Riesenabenteuer«: Marco Fritscher beendet Karriere 27-jähriger Flügelflitzer muss seinen vielen Verletzungen der letzten Jahre Tribut zollen

Gegenüber der vereinseigenen Homepage begründet Fritscher seinen Schritt: "In den letzten Jahren wurde ich immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Irgendwann muss man dann eine Entscheidung treffen – das habe ich nun getan. Ich habe mich dazu entschlossen, auf die Signale meines Körpers zu hören und mich zu schützen. Dieser Schritt ist mir nicht leichtgefallen, da ich mich bei der Viktoria, in dieser Mannschaft und diesem großartigen Team an Verantwortlichen besonders wohl gefühlt habe." Trotz der traurigen Nachricht macht Marco Fritscher einen aufgeräumten Eindruck auf FuPa-Nachfrage: "Ich bin nicht wehmütig oder traurig. Ich bin dankbar für das Riesenabenteuer, das ich erleben durfte. Aber ich ziehe nun klar einen Strich und die Entscheidung war letzten Endes für mich alternativlos." Zunächst will er sich komplett vom Fußball zurückziehen: "Ich werde in nächster Zeit sicher nirgendwo als Spieler aktiv sein. Ich kann mir aber aufgrund der Erfahrungen, die ich sammeln konnte, sehr gut vorstellen, in einer anderen Rolle oder Funktion in einem Verein tätig zu werden."