Daniel Kreisl wird neuer Trainer beim FC Heitersheim Der erfahrene Coach übernimmt beim Bezirksligisten

„Wir freuen uns, in Daniel einen Trainer gefunden zu haben, der auch schon im höherklassigen Amateurfußball enorme Erfahrung gesammelt hat“, lässt es der 1. Vorstand Matthias Schmid verlauten. Nun gehe es darum die Mannschaft intensiv auf die Rückrunde vorzubereiten um diese sportlich erfolgreich bestreiten zu können. „Wir sind zuversichtlich, dass das neue Trainerteam mit Daniel und Aslan Ulubiev, der in seine Rolle als spielender Co-Trainer zurückkehren wird, mit ihrer Erfahrung und die ambitionierte Mannschaft gut zusammenpassen und sehen dem Projekt sehr positiv entgegen“, so Schmid weiter. Der FC Heitersheim wünscht allen beteiligten dafür alles gute und viel Erfolg.