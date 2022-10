Cup-Auslosung: Ein ungewöhnliches Stadtderby FVRZ-Cup, 4. Runde

Der letzte Viertligist Galatasaray darf in der 4. Runde des FVRZ-Cups auf eine Überraschung gegen Einsiedeln. In gleich vier Partien messen sich die Zweitliga-Klubs untereinander.

In der 4. Runde oder auch den Achtelfinals des FVRZ-Cups kommt es zu einigen interessanten Affichen.

Derbys sind allerdings die Ausnahme. Mit Wipkingen und Wollishofen treffen aber zumindest zwei Stadtklubs aufeinander, die in der Vergangenheit wohl erst selten die Klingen kreuztten.

Keine gruppenübergreifende Zweitliga-Partien

So stehen gleich vier Vergleiche unter Zweitligisten an - darunter drei Duelle zwischen Teams der Gruppe 2.

So empfängt Aufsteiger Herrliberg den SC Veltheim. Die Winterthurer hatten sich gerade an diesem Wochenende in der Meisterschaft 2:1 durchgesetzt.

Bereits Anfang September hatte Zürich City in Greifensee 3:2 gewonnen, im Cup haben nun die Stadtzürcher Heimrecht.

Gruppengegner sind auch Seuzach und Dübendorf. Zum direkten Aufeinandertreffen kommt es aber erst Anfang November.

Und dann empfängt Zweitliga-Aufsteiger Bülach noch Oerlikon/Polizei. Die beiden Teams hatten sich in der Gruppe 1 im September 2:2 getrennt.