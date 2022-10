Viele Emotionen in Wiesendangen, Feierabend für den Titelverteidiger FVRZ-Cup, 3. Runde

Für den amtierenden Cupsieger und ebenso den Finalisten bedeutet die 3. Runde des FVRZ-Cups die Endstation. Titelverteidiger Wiedikon musste sich dem gleichklassigen Greifensee (übrigens dem Sieger von 2018) 2:3 geschlagen geben. Ein Doppelschlag des FCG zur 3:1-Führung gab den Ausschlag.

Gesagt: "Heute hat das Schiedsrichtertrio den Match entschieden"

Dramatisch verlief auch das Derby zwischen Wiesendangen (Finalist 2022) und Veltheim (Finalist von 2021), wobei sich die Gäste nach einem umstrittenen Tor von Bruno Michienzi 2:1 durchsetzen konnten. "Ich bin sonst sehr selbstkritisch und suche die Schuld für eine Niederlage selten bei jemand anderem. Aber heute hat das Schiedsrichtertrio den Match entschieden", sagte Wiesendangens Trainer Mike Koller dem "Landbote". Er berief sich dabei auf seine Videokonsultation, die er nach der Partie vorgenommen hatte.

Die besagte Szene ereignete sich in der 65. Minute als zunächst Samuel Misteli das vermeintliche 2:1 für den FCW erzielte, dies aber wegen einer angeblichen Offsidestellung aberkannt wurde. Veltheim nutzte derweil die Wiesendanger Konfusion für einen schnellen Konter, der ebenso erfolgreich endete. Torschütze Michienzi soll allerdings aus einer Offsidestellung gestartet sein. Ausserdem wurde ein Foul an Goalie Dario Zgraggen moniert.

Spannend: Mehrere Entscheidungen im Penaltyschiessen

Beim Cup-Duell zwischen den Zweitliga-Aufsteigern Horgen und Herrliberg kamen die Zuschauer auf ihre Kosten. Der Leader der Gruppe 1 ging kurz nach der Pause so quasi standesgemäss durch Male Tolaj in Führung. In der Folge verpasste Kevin Vinzer den Ausgleich bei einer Penalty-Chance. Das 1:1 fiel aber doch noch durch Yannick Schuhmacher in der Schlussphase, sodass ein Elfmeterschiessen über den Ausgang entscheiden musste.

Dort behielten die Herrliberger kühles Blut und siegten letztlich 5:3, worauf Horgens Coach Francesco Azzarito in der "Zürichsee-Zeitung" konstatierte: "Nach dem Führungstreffer waren wir besser und hätten wohl gewonnen, wäre uns das 2:0 gelungen. Am Ende wollte Herrliberg den Sieg mehr als wir und hat verdient gewonnen."

Ebenso ein Penaltyschiessen nötig wurde bei den schlecht in die Zweitliga-Saison gestarteten Bassersdorf und Wollishofen. Wobei die Stadtzürcher am Ende die Glücklicheren waren.

In den weiteren Vergleichen unter Zweitligisten setzte sich Bülach gegen Phönix Seen (2:0) und Seuzach bei den Blue Stars (5:1) durch.