Bezirksfinals: Juniorenteams des SE Freising in der Außenseiterrolle

Die A- und die B-Jugend des SE Freising wollen bei den oberbayerischen Hallenmeisterschaften überraschen. Auf dem Papier sind beide Teams aber nur Außenseiter.

Freising – Nachdem sowohl die B- als auch die A-Junioren des SE Freising in den vergangenen Wochen bei den Hallenkreismeisterschaften Donau/Isar sehr erfolgreich waren, geht es nun mit den oberbayerischen Titelkämpfen weiter. Die bringen für die beiden Kreisliga-Teams natürlich deutlich anspruchsvollere Aufgaben mit sich. Am Samstag fahren die B-Junioren nach Altenerding – und am Sonntag nimmt die A-Jugend des SE Freising die Reise nach Traunstein auf sich.

Harte Brocken in der Vorrunde

Die B-Junioren wollen ab 10 Uhr in der Sempt-Sport-Halle (Pretzener Weg 20 in Erding) an die jüngsten Leistungen anknüpfen. Dies wird nötig sein, um sich der starken Konkurrenz erwehren zu können. In der Vorrunde treffen die SEF-Fußballer mit dem SC Fürstenfeldbruck und SV Planegg-Krailling gleich auf zwei favorisierte Landesligisten, wenngleich man auch Gastgeber SpVgg Altenerding und Kreisklassist TSV Schongau nicht unterschätzen darf. In der Parallelgruppe spielen Bayernligist TSV 1860 Rosenheim, Landesligist FC Deisenhofen, Bezirksoberligist DJK Ingolstadt sowie die beiden Kreisliga-Teams vom TSV Gilching/Argelsried und der JFG Mangfalltal-Maxlrain – starke Widersacher für ein potenzielles Halbfinale also. Die beiden Finalteilnehmer werden dann bei der bayerischen Hallenmeisterschaft (28. Januar, 10 Uhr, in Deggendorf) den Bezirk Oberbayern vertreten. Es wäre aber eine große Überraschung, wenn sich der SEF gegen die namhafte Konkurrenz durchsetzen würde.

U 19 des SE Freising fährt nach Traunstein

Noch schwieriger dürfte die Aufgabe für die U 19 des SEF werden, denn bei der oberbayerischen Meisterschaft in Traunstein (Sonntag, ab 9 Uhr) gehen gleich zwölf Teams an den Start. Außerdem darf lediglich der Turniersieger den Weg zur Bayerischen nach Essenbach (Samstag, 21. Januar, 10 Uhr) antreten. Ob der SEF dafür in Frage kommt, bleibt abzuwarten, denn auf die Freisinger warten bereits in der Vorrunde harte Brocken. So tummeln sich in der Gruppe B mit dem TSV 1865 Murnau, TuS Geretsried und SV Planegg-Krailling gleich drei Landesligisten. Des Weiteren warten mit dem DFI Bad Aibling und dem SB Chiemgau Traunstein noch zwei Bezirksoberliga-Teams, sodass die Domstädter wohl nur die Außenseiterrolle einnehmen.

Sollte der Sprung ins Halb–finale gelingen, muss der SEF entweder mit dem Bayernligisten FC Deisenhofen, Türkgücü München, dem TSV 1860 Rosenheim (beide Landesliga), der SpVgg Altenerding, der JFG Holzland/Inn oder dem SC Unterpfaffenhofen (alle Kreisliga) die Klingen kreuzen. Ein Weiterkommen wäre also auch hier eher eine Sensation.

