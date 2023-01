Aus der Mittelrheinliga: Julio Molongua wechselt zur SpVg Porz Landesliga, Staffel 1: Die SpVg Porz bekommt Zuwachs in der Offensive. Julio Molongua kommt von der SpVg Frechen 20 nach Köln. Mit Sanel Covic kommt auch für die Abwehrreihe ein neuer Akteur.

35 Bezirksliga-Tore

Der 28-Jährige spielte zuletzt für die SpVg Frechen 20 in der Mittelrheinliga. Erst vor der laufenden Saison hatte er sich dem Oberligisten angeschlossen, zieht nun nach zehn Einsätzen mit zwei Toren aber schon wieder weiter. Auf den Zettel der 20er hatte sich Molongua vor allem in der vergangenen Saison geschossen, als er mit seinen 35-Saisontoren für Blau-Weiß Köln in der Bezirksliga zur Tormaschine avanciert war. In der Hinrunde musste er sich mit der Jokerrolle zufrieden geben, spielte nur zweimal von Beginn an - das dürfte in Porz nun wieder anders werden.

Vor seinen Stationen bei Blau-Weiß und Frechen hatte Molongua am Mittelrhein bereits für den 1. FC Niederkassel, GKSC Hürth und Rot-Gelb Wesseling gespielt. Nach Hürth ist Porz seine zweite Landesliga-Station.