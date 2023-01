Erfahrener Torjäger Burger verstärkt Zündorf im Aufstiegskampf Bezirksliga, Staffel 1: Der FC Germania Zündorf hat mit Kai Burger eine neue offensive Waffe im Aufstiegskampf verpflichtet.

Erst zur aktuellen Situation war der Angreifer von Mittelrheinligist SV Bergisch Gladbach in die Landesliga nach Porz gewechselt. Beim Tabellenvierten war er die meiste Zeit Stammspieler und traf in 14 Spielen vier Mal. Nach nur einer halben Saison zieht Burger nun weiter und geht in der Bezirksliga auf Torejagd.

Aus der Bezirksliga in die Mittelrheinliga

Burger hat in seiner Laufbahn schon so einige Stationen am Mittelrhein hinter sich. Aus der Jugend schaffte er beim SC West Köln 2011 den Sprung in die Herrenmannschaft und machte gleich in seiner ersten Saison mit 27 Toren in 28 Bezirksligaspielen auf sich aufmerksam. Als er in der folgenden Hinrunde erneut richtig gut drauf war und elf Mal in 13 Spielen traf, schlug der damalige Mittelrheinligist SG Worringen zu. Bis 2016 spielte er für Worringen, den FC Bergheim und den SV Bergisch Gladbach im Verbands-Oberhaus, konnte seine hohe Torquote mit elf Treffern aus 88 Spielen allerdings nicht bestätigen.