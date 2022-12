Abwehrbollwerk Bonner SC Mittelrheinliga: Der Bonner SC stellt die beste Abwehr der Mittelrheinliga - das auch noch an die entsprechende Punkteausbeute anzupassen, ist die große Aufgabe der Rückrunde.

Der Regionalliga-Absteiger hat sich in den 15 Hinrundenspielen nur 14 Gegentore gefangen - ein starker Wert, der den BSC bisher aber nicht an die Tabellenspitze getragen hat. Acht Punkte sind es aktuell bis zur Tabellenspitze und das, obwohl Hennef weniger Tore geschossen und eins mehr kassiert hat. Symptomatisch sind die letzten Wochen vor der Winterpause: Zuerst fegte Bonn Borussia Freialdenhoven mit 4:0 vom Platz, verlor dann aber zweimal hintereinander mit 0:2. Nur um dann im letzten Hinrundenspiel mit 5:0 gegen Eintracht Hohkeppel zu gewinnen. Aus den vier Spielen steht ein starkes Torverhältnis von 9:4, trotzdem wurden nur sechs der zwölf möglichen Punkte geholt.

Fakt ist aber, dass die gute Defensive etwas ist, worauf der Aufstiegsaspirant auch in der Rückrunde aufbauen kann. Die Abwehr des BSC lebt von einer klaren Achse. Das Tor hütete Ron Meyer in jedem der 15 Ligaspiele. Sieben Mal blieb der 24-Jährige ohne Gegentor, auch dank seiner guten Leistungen. Vor ihm stehen mit Jan-Luca Prangenberg (14 Einsätze), Dan-Patrick Poggenberg (14 Einsätze) und Massaman Keita (13 Einsätze) im Grunde immer die gleichen Leute. Auch Bilal-Badr Ksiouar (zehn Einsätze) und Nico Perrey (elf Einsätze) sind eingespielt. Meyer weiß also, auf wen er sich verlassen kann - dieses Vertrauen können die Bonner bisher in defensive Stabilität ummünzen.

Nur 14 Gegentore zu kassieren ist beachtlich, entspricht aber auch dem Selbstverständnis des Regionalliga-Absteigers, der so schnell wie möglich wieder dorthin will. Damit das gelingt, müssen die offensiven und defensiven Stärken - die zweifelsfrei vorhanden sind - noch konstanter abgerufen werden. Dann stimmt vielleicht auch die alter Fußballerweisheit von den Abwehrreihen, die einem Titel bescheren.