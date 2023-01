Abstimmen in Vorrunde 2: Wer wird "Amateur-Torschütze des Jahres"? 🏆 "Falter Amateur-Tor des Jahres 2022" 🔥⚽️: Jetzt per SMS abstimmen für Hendrik Heynen, Oliver Cylkowski, Stefan Brenninger, Dennis Moreth, Leon Raitz, Christian Manicki, Simon Schwenke oder Ferhat Senel +++ Tolle Preise von der Privatbrauerei J.B. Falter, Staige, owayo, Derbystar und Trazer +++ VIDEO mit allen Traumtoren

FuPa hat im Dezember die Community aufgerufen , die besten Amateur-Tore aus dem Jahr 2022 vorzuschlagen. Die Resonanz war überwältigend 🤩: Mehr als 130 tolle Videos haben wir von euch erhalten. Die besten sieben Einsendungen und die neun gesetzten Monatssieger treten in zwei spannenden Vorrunden an. Die Community bestimmt die sechs Finalisten und wählt schließlich im Finale das schönste Amateur-Tor des Jahres 2022! 🏆 Nachdem die ersten drei Finalteilnehmer schon gewählt wurden , steht nun das zweite "Halbfinale" an:

⏳ Wie läuft das zweite Voting?

Abstimmen kann jeder zwischen von Freitag 27. Januar 2023 um 17 Uhr bis Montag 30. Januar um 20 Uhr

per SMS unter 0176 8888 99 80: Einfach "Tor1" oder Tor2" etc (ohne Leerzeichen) als Textnachricht senden!

pro Gerät & Voting wird nur 1 Stimme gewertet

nur Stimmen von Rufnummern aus Deutschland werden gewertet

Auflösung und Bekanntgabe der drei Finallisten: Dienstag, 31. Januar 2023, 12 Uhr





🎁 Was gibt's zu gewinnen?

Unter allen Abstimmenden verlosen wir pro Voting 10 Falter-Bierpakete!🍺 Neben Ruhm und Ehre erhalten die besten Schützen und deren Teams tolle Preise:



🏆 1. Platz: Ein intelligentes Kamerasystem von Staige im Gesamtwert von über 2.000 €

Nutzt eure Chance auf ein innovatives Kamerasystem für ein Jahr von Staige und macht euren Verein fit für die Zukunft. Inklusive digitaler Plattform-Lösungen wie Live-Streaming oder Analyse-Tool für eure Spiele und Trainingseinheiten. Das Nutzungsrecht darf nicht übertragen werden.

🥈 2. Platz: Trikotsatz von owayo im Special Design (Wert: 2.000€)

🥉 3. Platz: 20 Vereinshoodies von owayo (Wert: 1.000€)

🎖 4. Platz: 100 Liter Falter-Freibier für Vereinsfest (Wert: 600€)

🎖 5. Platz: 3 Derbystar Spielbälle (Wert: 450€)

🎖 6. Platz: 20 Spielersocken von Trazer (Wert: 400€)

⏰ Nach welchem Modus laufen die drei Votings?

Community sendet ihre Vorschläge bis 08.01.2023 an social@fupa.net

FuPa-Jury wählt die besten 7 Tore aus und teilt diese Vorrunden mit den 9 Monatssiegern ein

SMS-Voting in zwei Vorrunden mit je 8 Toren ab 20. Januar 2023 immer Fr 18 Uhr bis Mo 20 Uhr (letzte Vorrunde endet am 27. Januar 2023)

Finale vom 10. bis 13.02.2023





Der Trailer zur Aktion 🎬🔥

🎥 Welche Tore wurden ausgewählt?

Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im Kalenderjahr 2022 in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos (FuPa.tv etc) konnten auch Tore von Staige/Soccerwatch oder Sporttotal.tv vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die besten sieben ermittelt, die mit den neun Monatssiegern um sechs Finalplätze duellieren dürfen.

⚽️ Kann ich noch Videos einsenden?

Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬 Bei "Falter Amateur-Tor des Jahres" kann die Einsendung nicht mehr berücksichtigt werden. Aber wir bereiten alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem veranstalten FuPa und Falter weiterhin jeden Monat das "Falter Amateur-Tor des Monats". Also, her mit euren Videos!