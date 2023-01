"Falter Amateur-Tor des Jahres": Das sind die ersten drei Finalisten Gut 1.200 Fans haben abgestimmt beim Voting #1🔥⚽️ +++ Finalisten winken tolle Preise

Wow, die Kandidaten und ihre Vereine haben wieder kräftig die Werbetrommel gerührt in den sozialen Netzwerken. Nun ist das Vorrunden-Voting #1 absolviert und die ersten drei Finalisten stehen fest.

Seit letztem Freitag bis gestern Abend hat unsere Community abgestimmt! So verteilten sich die 1.201 Stimmen auf die acht Kandidaten:

Herzlichen Glückwunsch an die drei "Rookies" zum Finaeinzug - und danke an alle Teilnehmer! 🥳

🎁 Was gibt's zu gewinnen?

Unter allen Abstimmenden verlosen wir pro Voting 10 Falter-Bierpakete!🍺 Neben Ruhm und Ehre erhalten die Finalisten und deren Teams tolle Preise:



🏆 1. Platz: Ein intelligentes Kamerasystem von Staige im Gesamtwert von über 2.000 €

Nutzt eure Chance auf ein innovatives Kamerasystem für ein Jahr von Staige und macht euren Verein fit für die Zukunft. Inklusive digitaler Plattform-Lösungen wie Live-Streaming oder Analyse-Tool für eure Spiele und Trainingseinheiten. Das Nutzungsrecht darf nicht übertragen werden.

🥈 2. Platz: Trikotsatz von owayo im Special Design (Wert: 2.000€)

🥉 3. Platz: 20 Vereinshoodies von owayo (Wert: 1.000€)

🎖 4. Platz: 100 Liter Falter-Freibier für Vereinsfest (Wert: 600€)

🎖 5. Platz: 3 Derbystar Spielbälle (Wert: 450€)

🎖 6. Platz: 20 Spielersocken von Trazer (Wert: 400€)

⏰ Nach welchem Modus laufen die drei Votings?

Community sendet ihre Vorschläge bis 08.01.2023 an social@fupa.net

FuPa-Jury wählt die besten 7 Tore aus und teilt diese Vorrunden mit den 9 Monatssiegern ein

SMS-Voting in zwei Vorrunden mit je 8 Toren ab 20. Januar 2023 immer Fr 18 Uhr bis Mo 20 Uhr (letzte Vorrunde endet am 27. Januar 2023)

Finale vom 10. bis 13.02.2023





🎥 Welche Tore wurden ausgewählt?

Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im Kalenderjahr 2022 in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos (FuPa.tv etc) konnten auch Tore von Staige/Soccerwatch oder Sporttotal.tv vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die besten sieben ermittelt, die mit den neun Monatssiegern um sechs Finalplätze duellieren dürfen.

⚽️ Kann ich noch Videos einsenden?

Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬 Bei "Falter Amateur-Tor des Jahres" kann die Einsendung nicht mehr berücksichtigt werden. Aber wir bereiten alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem veranstalten FuPa und Falter weiterhin jeden Monat das "Falter Amateur-Tor des Monats". Also, her mit euren Videos!