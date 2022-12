Ab Sommer 2023: Grabfeld-Gallier präsentieren neuen Häuptling Mario Schindler kommt als Cheftrainer im Sommer von Ettleben +++ Bis dahin haben weiter Thomas Jakob und Markus Bach das Sagen +++

Kurz vor Weihnachten kann der TSV Großbardorf nun auch die Personalie Cheftrainer ab Sommer 2023 klären. "Nach intensivem Austausch und sehr guten Gesprächen, sind wir nun froh, mit Mario Schindler unseren Wunschtrainer vorstellen zu können", heißt es in einer Pressemitteilung. Geklärt ist auch, dass bis zur Sommerpause damit die aktuelle Konstellation mit Thomas Jakob und Markus Bach als Trainerduo weitergehen wird, bevor Markus Bach dann im Sommer wieder zurück in die Position des Co-Trainers an die Seite von Mario Schindler rückt.

"Mario ist vielen unserer wichtigsten Personen der sportlichen Leitung bereits über viele Jahre persönlich und freundschaftlich bekannt. Die Gespräche, die wir in den letzten Wochen geführt haben bestätigten uns in der Auffassung, dass er für unsere Mannschaft und unsere Vereinsziele genau der richtige Mann ist, weshalb wir froh sind, dass er diese Aufgabe bei uns ab Sommer übernimmt, obwohl er mit seinem TSV Ettleben auch die große Chance hat in die Landesliga aufzusteigen", so Sportvorstand Andreas Lampert.

"Er hat selbst viele Jahre hochklassig Fußball gespielt und ist danach sehr erfolgreich als Trainer gewesen. Nach seiner langen Zeit in Schwebenried hat er in Abtswind auch bereits einige Zeit Trainerluft in der Bayernliga geschnuppert, bevor er den TSV Ettleben/Werneck übernommen und bis in die Bezirksliga und jetzt dort an die Tabellenspitze geführt hat", wird Lampert in der Meldung zitiert. "Wir sind überzeugt davon, dass er mit unserer jungen und hochtalentierten Mannschaft super harmonieren wird und seine Spielphilosophie bei uns perfekt passt. Er hat Ettleben zu einem Topteam der Bezirksliga geformt, das auf dem Spielfeld super harmoniert und in dem alle an einem Strang ziehen, was für seine geleistete Arbeit spricht."