A-Liga: Coach Zeiss verlängert bei Reichelsheim KSV von Arbeit des Trainers überzeugt

REICHELSHEIM . Er war in den vergangenen Monaten der entscheidende Mann beim Odenwälder A-Ligisten, der dem Aktivenfußball beim KSV Reichelsheim wieder Leben einhauchte. Christian Zeiss bleibt auch in der Spielzeit 2023/24 der sportlich verantwortliche Mann auf der Bank.

Auf einem guten Weg

Rückblende: Die Reichelsheimer mussten sich wegen Personalmangels aus der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald zurückziehen. Der Club kündigte einen Neuaufbau in der A-Liga an. Mit der Verpflichtung von Zeiss, der zuvor beim FC Fürth das Gruppenligateam angeleitet hatte, realisierten die Gersprenztaler den Neuanfang. Der neue Trainer brachte dann auch einige Leistungsträger mit, die in dieser Runde eine wichtige Rolle beim KSV übernahmen. Abteilungsleiter Norbert Leist ist von der Arbeit des neuen Trainers überzeugt, der dem Klub wieder den entscheidenden Schub verliehen haben soll.