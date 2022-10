1. FC Kleve II kassiert ein 0:4 und rutscht auf Platz zehn ab Diesmal gab es für den 1. FC Kleve II gegen Budberg nichts zu holen.

Nach zehn Minuten ging der Gastgeber durch einen Kopfballtreffer von Moritz Paul in Führung und bestimmte in der Folge das Geschehen auf dem Platz. Mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel, unhaltbar für den Klever Keeper Lukas Wichert, erhöhte der SV Budberg nach 28 Minuten zum 2:0-Halbzeitstand. Auch nach dem Seitenwechsel bestimmte der gastgeber das Geschehen auf dem Platz und schraubte folgerichtig den Vorsprung durch einen Doppelpack von Moritz Paul (53., 54.) auf 4:0.

Den Klevern fehlten die Mittel, um mitzuhalten, und verloren am Ende auch in der Höhe verdient. So sah es auch FC-Coach Marco Schacht. „Der Gegner war eindeutig besser, aber gehört auch nicht zu den Teams, an denen wir uns messen können. Wichtig ist jetzt die Vorbereitung auf das Spiel gegen den VfB Homberg II. Gegen einen potenziellen Konkurrenten im Abstiegskampf müssen wir liefern“, sagte er.

1. FC Kleve II: Wichert – Krause, Albers (69. Shkohi), Janssen (64. Adar), Wild, Dittrich, Karcz, Kalkes, Emmers (73. Wegenaer), Schoofs (69. Tenhaft), Prietzer (46. Bosambe).