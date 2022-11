1. FC Bocholt muss ausweichen - auch weil ein Gegner nicht mitspielt Wegen Bauarbeiten im eigenen Stadion muss der 1. FC Bocholt zweimal in der Regionalliga West ausweichen, dabei hätte der Aufsteiger einmal gerne das Heimrecht getauscht.

Der 1. FC Bocholt hat bei der 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Düren ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr im eigenen Stadion gespielt, dabei hat der Aufsteiger noch zwei Heimspiele in der Regionalliga West. Gegen den SC Preußen Münster weicht der Neuling freiwillig aus, gegen Fortuna Köln muss er es tun.

Neben zwei regulären Rückrundenspielen bei Fortuna Düsseldorf II (3. Dezember, 14 Uhr) und gegen Preußen Münster (10. Dezember, 14 Uhr), steht auch noch das Nachholspiel gegen Fortuna Köln (17. Dezember, 14 Uhr) an. Gegen Münster und Köln muss Bocholt allerdings in das Stadion Niederrhein von Rot-Weiß Oberhausen ausweichen, weil am Hünting Bauarbeiten stattfinden. "Eine Austragung der als „Hochrisikospiel“ klassifizierten Partie gegen Münster in der Gigaset Arena ist aufgrund der unvollendeten Bauarbeiten im Gästebereich nicht möglich. Das gleiche gilt für das Spiel gegen Fortuna Köln, für das die FC-Verantwortlichen bis zuletzt nach einer Alternativlösung gesucht haben", heißt es in einer Stellungnahme des Vereins. "Einen möglichen Heimrechttausch lehnten die Kölner ab."

Am 17. September hätte das FCB-Spiel gegen Fortuna Köln stattfinden sollten, allerdings sperrte die Stadt Bocholt kurzfristig den Platz, weshalb die Partie abgesagt wurde. Dagegen gingen die Domstädter zunächst vor, zogen ihren Antrag dann aber vor dem Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) zurück. Das Ablehnen des Spielort-Wechsels hat hier zumindest einen faden Beigeschmack.

Bocholt kündigt an, für seine Fans "jeweils einen kostenlosen Bus-Transfer nach Oberhausen" zu organisieren.