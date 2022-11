Zweite Hälfte des Pilotprojekts: Aufstiegshoffnung und Chance zur Jugendförderung Stimmen der Miesbacher Kreisligisten

Landkreis – Nach der ersten Hälfte der Debütsaison des Pilotprojekts im Fußballkreis Zugspitze gehen die Kreisligisten aus dem Landkreis Miesbach teilweise getrennte Wege. Während der SV Miesbach und der Aufsteiger SG Hausham in der Aufstiegsrunde um einen Platz in der Bezirksliga kämpfen, richten der TSV Otterfing, der FC Real Kreuth und der TuS Holzkirchen den Blick gen Abstiegsrunde. Doch wie haben die Vereine das erste Halbjahr wahrgenommen?

„Wir sind natürlich voll zufrieden mit der Vorrunde, nachdem wir mit beiden Mannschaften in der Aufstiegsrunde sind“, sagt Miesbachs Sportlicher Leiter Fredl Hollmann auch mit Blick auf die A-Klasse „Die Burschen wollten das unbedingt und wir haben einen großen Kader, dadurch haben wir die Ziele erreicht.“ Allerdings hat er beim Pilotprojekt gemischte Gefühle. „Wenn man in der Hinrunde verletzungsbedingt Ausfälle hat, als Vierter oder Fünfter in die Abstiegsrunde kommt, dann geht es um die goldene Ananas, weil hinten einige schwächere Mannschaften dabei sind“, befindet Hollmann. So könne eine ganze Halbrunde für die Katz sein. Das wirke sich auch auf die Trainingsbeteiligung und die Motivation der Spieler aus. Einen großen Effekt durch mehr Derbys hat er aufgrund der Vielzahl an Lokalduellen nicht wahrgenommen. „Die Zuschauerzahlen sind bei uns jedenfalls nicht gestiegen.“ Er tendiere eher dazu, nicht mit dem Pilotprojekt weiterzumachen.

Positiver gestimmt ist Florian Fink, Zweiter Abteilungsleiter der SG Hausham. Kein Wunder, schließlich ist der Klassenerhalt bereits sicher. Wie sich der Verlauf in der Rückrunde beziehungsweise Aufstiegsrunde darstellt, kann er nicht vorhersagen. „Was passiert, wenn man ein bis drei Spiele vergeigt, damit die Saison eigentlich gelaufen ist und die Spannung abrupt raus ist, muss sich zeigen“, schlägt Fink auch kritische Töne an. Wobei er den zweiten Platz nicht am Pilotprojekt festmachen will. “Ich glaube nicht, dass unser starkes Ergebnis mit dem neuen System zusammenhängt. Es war ein hervorragendes Jahr für uns.“