Gewalt auf dem Fußballplatz: Trifellner nimmt Trainer in die Pflicht Der Sprecher der Gemeinschaft der Fußballtrainer (GFT) in Bayern schlägt Alarm

Es ist leider mittlerweile mehr die Regel als die Ausnahme: Gewalt auf dem Fußballplatz! Tätlich angegriffene Schiedsrichter, übereifrige Eltern bei einem Jugendspiel, die sämtliche Manieren vergessen und sich an die Wäsche gehen. Trauriger Alltag nicht nur auf den bayerischen Fußballplätzen. Aber wie gegensteuern? Ludwig Trifellner , seines Zeichens 1. Vorsitzender der GFT (Gemeinschaft der Fußballtrainer) in Oberbayern und zudem Sprecher der GFT in ganz Bayern, hätte da einen Ansatzpunkt. Der erfahrene Übungsleiter sieht dabei die Trainer ganz besonders in der Pflicht.

"Es ist erschreckend, wie oft mittlerweile Schiedsrichter zum Ziel von tätlichen Angriffen werden. Da brauchen wir uns dann auch nicht wundern über einen akuten Schiedsrichtermangel. Wer bitte tut sich denn das noch an?", fragt Ludwig Trifellner besorgt. Eine besondere Verantwortung, dass die Sitten auf den Plätzen des Freistaats nicht noch weiter verrohen, sieht der gebürtige Niederbayer bei den Coaches: "Die Trainer haben den meisten Einfluß. Wenn einer an der Seitenlinie schon rumhampelt wie ein Wilder, dann gibt`s meistens auch auf dem Platz Stress. Wir müssen bei der Trainerausbildung noch mehr sensibilisieren. Besonnenheit ist da gefragt."





Klare Kante: Rote Karte für Gewalt und Beleidigungen!





Wie sich Trifellner das in der Praxis vorstellt? "Die Trainer müssen dann zum Beispiel auch mal bei Jugendspielen den Eltern in großer Runde und in aller Deutlichkeit klarmachen, dass Beleidigungen auf dem Fußballplatz nichts verloren haben, und Gewalt schon gleich gar nicht. Wir müssen auch die Zusammenarbeit zwischen Trainern und Schiedsrichtern ausweiten. Wir müssen das Miteinander, das auch in der Gesellschaft immer mehr verloren geht, wieder mehr in den Fokus rücken."