Immer mehr Attacken auf Schiedsrichter: Oberbayern-Obmann fordert Reaktion – Änderung für Vereine? „Sollten es auch als ihr Anliegen auffassen“

München – Attacken auf Schiedsrichter, Gewalt auf dem Platz, schwere Beleidigungen: Kaum eine Woche verging am Jahresende 2022 ohne unschöne Meldung aus dem Amateurfußball. Eine gefühlte Wahrheit? Nein. „Das ist durchaus aufgefallen“, sagt Walther Michl, Bezirks-Schiedsrichter-Obmann in Oberbayern.

Negativbeispiele aus dem Herbst gibt es genug: In Burggen wurde ein Schiedsrichter derart beleidigt, dass er mit dem Pfeifen aufhören wollte. In Kempten wurde ein Schiedsrichter von hinten niedergeschlagen. Beim FC Hellas beleidigte und attackierte der Torhüter den Schiedsrichter, sogar die Teamkollegen fassungslos waren.

Die höchsten Wellen schlug der Fall aus der U17-Bezirksoberliga. Schiedsrichter Dominik Otte hatte das Spiel zwischen dem TSV Murnau und dem Kirchheimer SC abgebrochen, danach gingen die KSC-Spieler auf ihn los. Ein Akteur soll ihn gewürgt haben. Diesen Vorwurf bestreitet der verantwortliche Trainer. Der Fall liegt mittlerweile in zweiter Instanz beim Sportgericht. Er war auch ein Thema bei der Mitarbeitertagung des BFV in Oberbayern.

Was tun gegen Gewalt im Amateurfußball? „Letztlich muss sich die Kultur in den Vereinen ändern“

„Letztlich muss sich die Kultur in den Vereinen ändern“, sagt Michl, „es interessiert oft niemanden, wenn während des Spiels auf unterster Schiene gepöbelt wird. Da geht es dann auch um die Vorbildfunktion des Trainers. Wir müssen ansetzen, bevor sich die Stimmung auf dem Platz bis zu Gewalthandlungen aufheizt.“

„Es kann nicht überall ein Polizist am Platz stehen.“

Bezirks-Schiedsrichter-Obmann Walther Michl fordert Selbstkontrolle von Fußballvereinen.

Der Verband plant eine Kampagne für Respekt – wieder einmal. Leider haben die Appelle in der Vergangenheit oft nur kurz für Besserung gesorgt. Was kann der BFV jetzt machen? „Wir wollen die Vereine einbinden“, erklärt Michl, „es kann nicht überall ein Polizist am Platz stehen oder jedes Spiel unter Verbandsaufsicht gestellt werden.“

Schrecken Gewalt-Vorfälle den Nachwuchs ab? „Es geht dabei auch um das Image des Fußballs überhaupt“

Er betont: „Es geht dabei ja auch um das Image des Fußballs überhaupt. Den Vereinen sollte bewusst sein, dass sich die Eltern fragen: Will ich meine Kinder da hinschicken?“

Michl plädiert für Selbstkontrolle. „Ich hoffe, dass in Richtung Pflichten der Vereine etwas passiert. Das wird die Forderung der Schiedsrichter sein. Außen für Ordnung zu sorgen und gegebenenfalls Täter zu identifizieren, das kann ein Schiedsrichter nicht leisten, während er pfeift. Dafür muss eine Person außerhalb des Platzes zuständig sein.“