Personelle Veränderungen beim FCB. – Foto: Meiki Graff

Zwei Spieler des 1. FC Bocholt wechseln in die Oberliga NIederrhein Beim 1. FC Bocholt stehen in der Winterpause Veränderungen an, davon profitieren die SSVg Velbert und der ETB Schwarz-Weiß Essen.

Der 1. FC Bocholt hat in dieser Woche mit Sven Schuchardt einen neuen Trainer vorgestellt, der den Regionalliga-Aufsteiger in der West-Gruppe zum Klassenerhalt führen soll. Aktuell hat der FCB Winterpause, das heißt aber lange nicht, dass hinter den Kulissen nichts passiert. Zwei Spieler, die das Team mit zur Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein geführt haben, kehren in genau diese Klasse zurück.

Eigentlich hätte der 1. FC Bocholt am Samstag noch gegen Fortuna Köln zum Nachholspiel antreten müssen, doch die Partie fiel der Witterung zum Opfer. Somit kann Schuchardt das Kommando am Hünting direkt übernehmen und die Mannschaft entsprechend vorbereiten. "Wenn ich die Chance nicht sehen würde, würde ich hier nicht sitzen. Die Mannschaft hat eine Menge Potenzial und viele gute Spiele und gute Ergebnisse geliefert", sagt der neue Trainer bei seiner Vorstellung über die Chancen auf den Klassenerhalt. Der 14. Tabellenplatz, auf dem Bocholt rangiert, würde zum Ligaverbleib reichen. Zuschlag geht an Velbert und den ETB Nicht mehr mit dabei sind zwei Leistungsträger aus der vorigen Saison: Kento Wakamiya (23) und Arman Corovic (25) wechseln zurück in die Oberliga und verstärken dort das Führungsduo um die SSVg Velbert und den ETB Schwarz-Weiß Essen. Japaner Wakamiya zieht es nach Velbert, dem aktuellen Tabellenführer. In den Corona-Spielzeiten zwischen 2019 und 2021 machte der quirlige Offensivspieler bei Sportfreunde Niederwenigern auf sich aufmerksam und zog das Interesse des FCB auf sich. In 29 Einsätzen gelangen ihm vier Tore und neun Vorlagen, in der laufenden Spielzeit blieb er in 13 Partien ohne Scorerpunkt. >>> Das ist Kento Wakamiya