Sven Schuchardt ist neuer Trainer beim 1. FC Bocholt Der 50-Jährige, der zuletzt in Österreich aktiv war, wird Nachfolger von Marcus John. Das gab der Verein am Donnerstagnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt.

Der Regionalligist 1. FC Bocholt hat einen neuen Trainer verpflichtet. Sven Schuchardt ist der Nachfolger von Marcus John, der künftig wieder in die Rolle des Sportlichen Leiters schlüpft. Das teilte der Verein am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz mit. "Ich freue mich auf die Aufgabe und die Herausforderung. Unser Ziel wollen wir gemeinsam mit aller Macht erreichen", sagt Coach Sven Schuchardt, der die "Schwatten" zum Klassenerhalt führen soll. "Wir sind sehr optimistisch, dass wir das Ziel erreichen werden", so der Trainer. Die ersten Zähler sollen Anfang Februar gegen den Wuppertaler SV geholt werden.

Der 50-Jährige, der in seiner aktiven Laufbahn als Mittelstürmer etwa für Fortuna Düsseldorf, den KFC Uerdingen und Eintracht Braunschweig auf Torejagd ging, war als Nachwuchstrainer von 2009 bis September 2020 im „Fohlenstall“ von Borussia Mönchengladbach im Einsatz. Unter anderen war der 49-Jährige zuletzt Cheftrainer der U 15-Junioren des Bundesligisten. Anschließend wechselte Schuchardt zum österreichischen Erstligisten FC Admira Wacker Mödling, um die Talente an den Profibereich heranzuführen. Im vergangenen Sommer war er bereits Trainerkandidat beim Ligakonkurrenten SV Straelen., doch daraus wurde nichts.

Zuletzt war Sven Schuchardt in Österreich aktiv

"Wenn ich die Chance nicht sehen würde, würde ich hier nicht sitzen. Die Mannschaft hat eine Menge Potenzial und viele gute Spiele und gute Ergebnisse geliefert", sagt der neue Trainer. Der 1. FC Bocholt steht derzeit auf Tabellenplatz 14 der Regionalliga West, der Vorsprung vor der Abstiegszone ist allerdings nur hauchdünn. "Der 1. FC Bocholt ist für mich nicht irgendein Verein, sondern ein sehr traditioneller Klub, den ich selbst noch als aktiver Spieler kenne. Ich habe hier tolle Erlebnisse erlebt", sagt Schuchardt, der seine Trainerlaufbahn einst beim SC Kapellen-Erft begann.