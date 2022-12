Heimspiel des 1. FC Bocholt erneut abgesagt Regionalliga West: Das Nachholspiel zwischen dem 1. FC Bocholt und Fortuna Köln wurde erneut abgesetzt.

Bereits zum zweiten Mal musste die Partie in der Regionalliga West zwischen dem 1. FC Bocholt und Fortuna Köln abgesagt werden. Dieses Mal erfolgt die Absage jedoch frühzeitig. Für die beiden Mannschaften geht es damit in die Winterpause. Ein dritter Austragungstermin wird erst im kommenden Jahr sein.

"Das für kommenden Samstag vorgesehene Nachholspiel des 8. Spieltags gegen Fortuna Köln fällt erneut aus. Die Stadt Bocholt als Eigentümerin hat den Rasenplatz in der Gigaset Arena nach dem Frost der vergangenen Tage und angesichts der Wetterprognosen für den Rest der Woche frühzeitig gesperrt", schreibt der 1. FC Bocholt auf seiner Homepage. Damit ist klar, dass für die Spieler des 1. FC Bocholt und der der Fortuna kein weiteres Pflichtspiel mehr in diesem Jahr auf der Agenda steht. Die Teams können sich in die wohlverdiente Winterpause verabschieden und neue Kräfte für die zweite Saisonhälfte tanken.

Klar ist aber auch, dass Marcus John sich nicht als Trainer von den Fans verabschieden kann. Am Montag hatte der Interimscoach ein Angebot des Vereins abgelehnt, langfristig auf der Trainerbank Platz zu nehmen. Stattdessen will er sich wieder voll und ganz seinen Aufgaben als Sportlicher Leiter bei den Schwatten konzentrieren und gemeinsam mit den Verantwortlichen einen Trainer finden, mit dem die Mannschaft den Klassenerhalt in der Regionalliga West schaffen soll.