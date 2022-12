1. FC Bocholt sucht einen neuen Trainer Regionalliga West: Interimscoach Marus John wird das Amt nicht über die Winterpause hinaus fortführen.

Marcus John bleibt nicht Trainer beim Regionalligisten 1. FC Bocholt. Wie der Verein mitteilt, habe John ein entsprechendes Angebot des Vorstandes am Montagabend aus persönlichen Gründen abgelehnt. Stattdessen wird er zukünftig wieder ausschließlich in der Funktion des Sportlichen Leiters zur Verfügung stehen.

Die Trainersuche beim 1. FC Bocholt geht weiter. Nach der Trennung von Jan Winking hatte Marcus John am 4. Spieltag der laufenden Saison in der Regionalliga West das Traineramt interimsweise übernommen. Das Ende dieser Zeit steht nun kurz bevor. Mit John holte der FCB 20 Punkte, kletterte auf den 14. Tabellenplatz und zog in das Halbfinale des Niederrheinpokals ein. Gemeinsam mit den Verantwortlichen des Vereins ist John nun auf intensiver Suche nach einem geeigneten Nachfolger, mit dem der Klassenerhalt am Ende erfolgreich erreicht werden soll. Bevor es für die Schwatten in die Winterpause geht, steht am kommenden Samstag noch das Nachholspiel gegen Fortuna Köln auf dem Programm.

"Marcus hat uns in einer schwierigen Zeit geholfen. Mit seiner Expertise und seiner klaren Ansprache ist es ihm gelungen, unsere Mannschaft in ruhige Gewässer zu manövrieren. Dank seiner Arbeit haben wir gute Voraussetzungen, am Saisonende das Ziel Ligaverbleib zu realisieren. Wir freuen uns, dass uns Marcus als Sportlicher Leiter erhalten bleibt und wir gemeinsam die Weichen für eine erfolgreiche FC-Zukunft stellen können", erklärte FC-Präsident Ludger Triphaus in den Vereinsmedien.