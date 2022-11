1. FC Bocholt: Alle Trainer seit 1967 1. FC Bocholt: Das sind alle Trainer des 1. FC Bocholt seit 1967 in der Übersicht. Aktuell wird der Verein von Marcus John trainiert.

Auf dem Trainerstuhl des 1. FC Bocholt haben in der Vergangenheit schon einige Coaches Platz genommen. Erst in den vergangenen zehn Jahren ist das Stühlerücken merklich zurückgegangen, was vor allem an der langen Amtszeit von Manuel Jara liegt, der fast sieben Jahre das Kommando an der Seitenlinie führte. Auch sein Nachfolger Jan Winking stand über zwei Jahre in der Verantwortung und führte den Verein bis in die Regionalliga West.