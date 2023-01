Der künftige Wittibreuter AL Benjamin Seeburger (re.) mit dem künftigen Coach Markus Riedmeier – Foto: Verein

Wittibreut: Riedmeier wird Behr-Nachfolger Der frühere Coach des TSV Ulbering tritt beim Kreisligisten in die Behr-Fußstapfen

Der SV-DJK Wittibreut kommt in den Tagen rund um den Jahreswechsel nicht aus den Schlagzeilen. Nach dem im Sommer anstehenden Trainer-Abschied von Christop Behr und den Winter-Transfer von Valdrin Blakaj kann der Kreisligist nun bereits eine neue Lösung auf der Kommandobrücke präsentieren: Markus Riedmeier wird in der Spielzeit 2023/2024 an der Wittibreuter Seitenlinie stehen. Der 44-jährige Übungsleiter ist derzeit ohne Engagement und betreute zuvor einige Jahre den TSV Ulbering.

Auch in der Abteilungsleitung des Klubs hat sich etwas getan: Benjamin Langenfeld und Andreas Holzner werdne ihre erfolgreiche Arbeit am Saisonende und dann Platz für Benjamin Seeburger und Niklas Spermann machen, die aber bereits die Trainersuche auf ihrer Agenda stehen hatten. "Wir freuen uns sehr, dass wir als zusätzliches Weihnachtsgeschenk Rippo nach Wittibreut lotsen konnten. Mit Markus gewinnen wir einen ruhigen und fachlich sehr guten Linien-Coach, der unsere Mannschaft in der nächsten Saison 23/24 anleiten wird“, lässt Niklas Spermann verlauten.





"Wir haben in den vergangenen Wochen mehrere Gespräche mit Markus geführt und sind überzeugt davon, dass er für den SVW die perfekte Wahl ist. Er kennt den Verein, die Region, einen großen Teil der Mannschaft und weiß um die Stellschrauben, an denen wir drehen möchten, um weiter einen erfolgreichen Fußball bieten zu können. Die Saison 2023/24 steht im Zeichen einer Umstrukturierung der Fußballsparte des SVW. Diese werden wir gemeinsam mit großer Freude und Leidenschaft vorantreiben“, sagt Benjamin Seeburger.