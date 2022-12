Valdrin Blakaj (am Ball) unterstützt im Frühjahr den Kreisligisten SV-DJK Wittibreut – Foto: Thomas Martner

Für ein halbes Jahr: Blakaj läuft im Frühjahr für Wittibreut auf Der ehemalige Walburgskirchener Erfolgstrainer kickt in der Restrückrunde für den Kreisligisten und wird dann wieder als Übungsleiter tätig sein

Kreisligist SV-DJK Wittibreut geht mit einer namhaften Verstärkung in die Restrückrunde der Kreisliga Isar-Rott: Valdrin Blakaj, der die TuS Walburgskirchen als spielender Chefanweiser in die Bezirksliga führte, wird die Behr-Truppe in den verbleibenden zehn Partien als Spieler unterstützen. Dann wird der 32-Jährige, der in Eggenfelden lebt, wieder eine Aufgabe als hauptverantwortlicher Übungsleiter auf Bezirksebene übernehmen.

"Valdrin und Ich sind immer wieder mal in Kontakt gestanden. Nach seinem überraschenden Aus in Walburgskirchen hab ich ihn kontaktiert und wir konnten uns darauf verständigen, dass er nach der Winterpause für uns auflaufen wird. Dass wir nicht langfristig zusammenarbeiten werden, war für uns kein Ausschlusskriterium. Wir erwarten uns von ihm, dass er mit seiner höherklassigen Erfahrung schnell ein wichtiger Faktor in unserem Spiel wir, Zudem erhoffen wir uns, dass unsere jungen Spieler von ihm lernen, um über kurz oder lang selbst in eine Führungsrolle zu treten", sagt Wittibreuts Sportlicher Leiter Andy Holzner.