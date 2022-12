Wittibreut: Spielertrainer Behr verkündet Abschied Der frühere Drittliga-Spieler legt sein Amt am Saisonende nieder +++ Auch Co-Trainer Laxhuber hört auf

"Ich werde im neuen Jahr beruflich stärker eingespannt sein und heirate zudem. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, im Sommer als Trainer aufzuhören und eine Auszeit einzulegen. Der Fußball hat in meinen Leben bislang immer eine zentrale Rolle gespielt und über kurz oder lang möchte ich auch wieder etwas machen. Das wird aber nicht in der kommenden Saison der Fall sein, denn in dieser Zeit habe ich andere Prioritäten", informiert der 33-jährige Allrounder, der als junger Spieler 15 Drittliga-Spiele für den SV Wacker Burghausen machte.





"Wir bedauern die Entscheidung von Behro, denn wir hätten gerne mit ihm weitergemacht. Im Sommer 2021 ist er in einer ganz schwierigen Phase ins kalte Wasser geworfen worden und hat das mit Bravour gemeistert. Christoph zeichnet es aus, dass er immer zum Wohle des Vereins und der Mannschaft handelt", lobt Wittibreuts in Kürze scheidender Abteilungsleiter Benjamin Langenfeld den Noch-Coach.





Im Frühjahr wird Behr aber nochmal alles geben, damit die Wittibreuter Fußballer auch 2023/2024 in der Kreisliga kicken können. "Wir haben uns eine gute Ausgangsposition verschaffen, müssen aber weiter fokussiert bleiben, um unser Saisonziel Klassenerhalt zu schaffen. Ich werde bis zum letzten Tag Vollgas geben, denn Mannschaft und Verein sind top und die Kreisliga ist für Wittibreut ein tolle Spielklasse", meint Behr, der nicht ausschließen möchte, dass er in der neuen Runde hin und wieder für den Klub auflaufen wird: "Wenn das für den neuen Trainer kein Problem ist, ist es durchaus möglich, dass ich ab und zu im Training aufkreuze und mich fit halte. Wenn ich dann mal gebraucht werden würde, wäre es für mich eine Selbstverständlichkeit auszuhelfen. Einen Vereinswechsel habe ich aktuell nicht geplant. Aber das ist Zukunftsmusik. Meine Konzentration gilt voll und ganz der Frühjahrsrunde."





Die Behr-Nachfolge ist noch nicht ganz geregelt. "Es laufen vielversprechende Gespräche und daher wird es wohl schon bald eine Lösung geben", verrät Benjamin Langenfeld.