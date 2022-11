Wischhafen/Dornbusch macht´s am Ende deutlich 1. Kreisklasse: Agathenburg/Dollern geht 1:6 unter - Kehdinger oben festgesetzt

Halbzeit eins verlief sehr ausgeglichen mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. „Wir hätten durchaus in Führung gehen können. WIschhafen/Dornbusch machte es dann besser“, äußerte sich Marco Hinsch. Niklas Junge traf nach etwas mehr als einer halben Stunde zum 0:1. FC-Stürmer Michel Rudolph gelang kurz nach dem Wechsel das 0:2. Danach fielen bei den Gastgebern ein wenig die Köpfe. „Die Jungs gaben aber nie auf. In den letzten 20 Minuten versuchten wir nochmal alles, wurden allerdings gnadenlos ausgekontert. Das machte der FC sehr clever“, so Hinsch. Bis zur 88. Minute schraubten die Gäste das Ergebnis auf 0:5, ehe Marcel Neuber per Freistoß der Ehrentrefffer gelang. Den Schlusspunkt setzte Tobias Sonack mit dem 1:6. „Keine Frage, der Sieg der Gäste war verdient, vielleicht etwas zu hoch“, gab der A/D-Coach zu. Die Kehdinger überwintern auf Platz 3 in Lauerstellung zu den Aufstiegsrängen.

Schiedsrichter: Jannik Düe (Himmelpforten) - Zuschauer:

Tore: 0:1 Niklas Junge (33.), 0:2 Michel Rudolph (54.), 0:3 Bjarne Mahler (70.), 0:4 Alexander Schütt (74.), 0:5 Ole Schumacher (88.), 1:5 Marcel Neuber (90.) 1:6 Tobias Sonack (90.+4).