"Wir sind leider die negative Überraschung" FuPa Baden Wintercheck +++ SV Tiefenbach

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Mit 13 Punkten nach 13 Spielen steht unser Team aktuell mitten im Abstiegskampf. Das war zu Beginn der Saison so nicht zu erwarten. Die vielen Verletzten während der kompletten ersten Saisonhälfte haben die Top5-Platzierung in weite Ferne gerückt. Einige der Abgänge vor der Saison konnten bisher nicht kompensiert werden. Unsere jungen Neuzugänge hatten Mühe, Spiel für Spiel abzuliefern – aber wir werden alle dazulernen und es in den kommenden Monaten deutlich besser machen.

Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

In der Winterpause ist es bekanntlich sehr schwierig, personell nachzulegen. Und in unserer Ausgangslage sind die Argumente für einen Wechsel nicht die besten. Trotzdem haben wir uns umgeschaut und werden voraussichtlich zur Rückrunde mit zwei, drei neuen Offensivkräften ins Rennen gehen. Wenn wir unsere Langzeitverletzten Marco Kaltenbrunner, Luca Martin, Fabian Berisha und Murat Yildiz wieder fit bekommen, ist der Kader stark genug, um die Klasse zu halten. Veränderungen im Trainer- und Betreuerteam gibt es nicht.

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

Bei 36 Gegentoren in 13 Spielen wissen wir genau, wo wir ansetzen müssen!

4) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Ich glaube, dass wir gerade selbst für die größte Überraschung in der Kreisklasse A sorgen. Leider in negativer Hinsicht. Was stimmt mich positiv? Wir haben alles selbst in der Hand und jeder in unserer Truppe wird in der Rückrunde alles für den Klassenerhalt geben. Was wir im Stande sind zu leisten, konnten wir bei unseren Siegen gegen den TSV Reichartshausen (2:1) und Türkspor Eppingen (2:1) zeigen. Die Liga ist insgesamt sehr ausgeglichen – Jeder kann Jeden schlagen. Das werden wir nutzen!



5) Wenn ein Spieler für seine Entwicklung hervorgehoben werden müsste, wer wäre es und warum?