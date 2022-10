"Wir müssen diese Leistung jetzt auch kontinuierlich abrufen“ Verbandsliga +++ Der SV Fortuna Magdeburg möchte zur Kontinuität finden

Eine Frage muss sich Dirk Hannemann vor seiner Entscheidung, mit welchem Abwehrriegel er auflaufen möchte, in welcher Art und Weise der nächste Dreier angepeilt werden soll, immer beantworten. Die Frage lautet: „Wer steht mir zur Verfügung?“

Die gute Nachricht vor dem Heimspiel des SV Fortuna Magdeburg am Mittwoch gegen den SV Dessau 05 in der Verbandsliga (Anpfiff: 19.30 Uhr): Jene Akteure, die am vergangenen Sonnabend beim 3:0-Sieg gegen Bitterfeld-Wolfen die Dreier-Abwehrkette gebildet haben, stehen auch gegen Dessau zur Verfügung: Luis Hoffmann, Hannes Weidemeier und Nils Lange. Andererseits „haben sich bei mir ein Spieler mit Corona und zwei mit einer schweren Erkältung abgemeldet“, sagt Hannemann.

Dem Ergebnis der Gäste vom jüngsten Spieltag misst Hannemann indes nicht allzu große Bedeutung bei. Der Tabellenachte (14 Punkte) musste sich beim 1. FC Magdeburg II vor allem der Qualitäten von Angreifer Kai Brünker aus der Profimannschaft quasi ergeben. „Überkreuzvergleiche nützen in dieser Saison nichts“, sagt Hannemann entsprechend. „Dessau hat eine gute Mannschaft und entsprechend auch gute Ergebnisse erzielt“, so der 51-Jährige.

Der Fokus liegt sowieso auf dem eigenen Spiel, das Hannemann gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen viel besser gefallen hat als bei der Pokalniederlage zuvor beim SV 09 Staßfurt (2:4). „Wir müssen diese Leistung jetzt auch kontinuierlich abrufen“, betont der Coach und ergänzt: „Das wird kein einfaches Spiel für uns, deshalb müssen wir wieder eine hohe Bereitschaft an den Tag legen.“ Egal, wer zur Verfügung steht.