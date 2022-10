Windischeschenbach blamiert sich bis auf die Knochen Sensationelle Niederlage des Tabellenführers beim bislang noch sieglosen Schlußlicht in Moosbach.

Riesenüberraschung am 12. Spieltag in Moosbach: Als krasser Außenseiter ins Spiel gegangen, feierte die gastgebende SpVgg (14./5) ausgerechnet gegen den hochfavorisierten Tabellenführer SpVgg Windischeschenbach (1./30) mit 3:2 den ersten Saisonsieg. Profitiert haben von diesem bösen Ausrutscher der Bachmeier-Elf die Verfolger SV Altenstadt/WN (2./30 - 2:0 in Luhe-Markt und damit jetzt punktgleich), sowie die DJK Irchenrieth (3./27 - 3:2 gegen Vohenstrauß II), die bis auf drei Zähler an den Ligaprimus und die Nordgauer-Elf herangerückt ist.

"Ein wichtiger Sieg für unsere Psyche und das Selbstvertrauen. Ich freue mich für die Jungs, die eine klasse geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz gebracht haben. Von Beginn an zeigten wir sowohl offensiv, als auch defensiv eine grundsolide Leistung. Getrübt wird aber unser Erfolg durch die schwere Verletzung, die sich Daniel Hausner zugezogen hat", so SV-Coach Hans-Jürgen Linge am Montagmorgen.

Verdient holte sich die Heimelf den erhofften Dreier nach mehreren Wochen ohne Ertrag. Alex Wolfrath brachte den SVW nach 17 Minuten per direkt verwandeltem Freistoß in Front, ehe Stefano Scifo nach fast einer halben Stunde die Kugel am langen Pfosten stehend über die Linie bugsierte. Durch einen von Kevin Schutzbier verwandelten Strafstoß war dann nach einer Stunde die Messe zugunsten der Heimelf eigentlich schon gelesen. Den Schlußpunkt setzte schließlich Sebastian Hanauer, der ein prächtiges Solo mit einem Schuß ins lange Eck abschliessen durfte.

Nach einer Stunde lagen die Gäste dann allerdings erneut in Front, als Anton Stahl die Kugel geschickt auf Luca Enslein durchsteckt, worauf dieser per Bauernspitze das 1:2 markiert. "Billig" aus Sicht der Gäste dann der erneute Ausgleich zehn Minuten später, Stefan Blömer setzte mit langem Einwurf den in der Box stehenden Jonas Schmutzer in Szene, der mit dem Kopf in den Torwinkel traf. Nachdem in der Schlußphase beide Mannschaften noch je eine Großchance liegen gelassen hatten - Max Schricker traf nur den Pfosten und Volker Lorenz (Pleystein) scheiterte am einheimischen Keeper - blieb es letztendlich beim für beide Teams unbefriedigenden Remis.

Ein 2:2, dass beide Mannschaften im Abstiegskampf nicht so richtig weiter bringt. Die Heimelf geriet dabei früh in Rückstand, als Benedikt Namberger ein Zuspiel von Volker Lorenz aus elf Metern zum 0:1 einnetzte. Kurz vor dem Seitenwechsel glich der TSV aus, Jonas Schmutzer nutzte einen Fehlpass der Gäste an der Mittellinie eiskalt aus, zog auf und davon und lochte zum 1:1 ein.

Ein Tor in der Schlußphase sicherte dem Gastgeber drei Zähler, mit denen er nach der Niederlage des Ligaprimus bis auf drei Punkte ans Führungsduo heranrücken konnte. Noah Hammer (18.) - auf Zuspiel von Maximilian Kaufmann - und Simon Schlosser - Petr Slajs hatte vorbereitet - sorgten für eine 2:1-Führung der DJK zur Pause, Mohammed Daoud hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Clemens Dobner stellte nach 53 Minuten auf ein 2:2, das lange hielt. Erst ein spätes Tor von Petr Slajs sorgte schließlich für den erhofften Heimdreier der Pianka-Elf. Maximilian Kaufmann hatte an der Außenlinie gleich drei Vohenstraußer "vernascht", steckte geschickt auf Slajs durch, der zum Siegtreffer einlochte.

Wer gleich zwei Strafstösse verschiesst, kann eigentlich kein Spiel gewinnen, meint man. Anders die jüngste Elf der Liga aus Neustadt, die sich dadurch nicht von ihrem Weg abbringen ließ und Moral zeigte, um das Spiel bei der Bezirksligareserve aus Luhe-Wildenau und Etzenricht zu gewinnen. Und das schaffte sie dann auch, gemessen an der Mehrzahl der klaren Einschußchancen war der Dreier für die Gäste mehr als verdient. Nach kurzer Phase des Abtastens drückten die Gäste dem Spiel ihren Stempel auf und initiierten immer wieder gefährliche Vorstöße in Richtung SG-Gehäuse. Vor allem über den kaum zu haltenden Thomas Fukerider gelangte die DJK immer wieder in die Box des Gastgebers. So fütterte der schnelle Außenstürmer Jan Aichinger - er traf nur den Außenpfosten (7.) - und Bastian Forster - er scheiterte an SG-Goalie Paulus - mit ersten guten Vorlagen. Die Platzherren hatten anfangs nur einige ungefährliche Fernschüsse zu bieten, ehe sie nach 32 Minuten die größte Chance der ersten Hälfte bekamen. Nach Linksflanke von Stefan Weiß kam Jonas Meißner frei zum Kopfball, bugsierte die Kugel aber über den Kasten. In der Schlußphase des ersten Abschnitt drehten dann die Gäste noch einmal auf: Patrick Michl und Florian Bösl verfehlten das einheimische Gehäuse mit gefährlichen Kopfstössen nur knapp, ehe eine verdiente DJK-Führung dann fällig war. Patrick Michl kam am linken Strafraumeck zu Fall, der Unparteiische zeigte auf den ominösen Punkt, doch war der von Bastian Forster getretene Strafstoß zu schwach geschossen, um Christian Paulus zu überwinden (43.).

Nach der Pause lieferten sich die beiden Kontrahenten eine Viertelstunde lang intensive Zweikämpfe im Mittelfeld, ehe der Schiedsrichter ein zweites Mal auf Strafstoß für Neustadt entschied. Der eingewechselte Christoph Bösl war "gefällt" worden, doch auch Patrick Michl vermochte die große Chance zum 0:1 nicht zu nutzen und fand ebenfalls in Paulus seinen Meister. Wer nun geglaubt hatte, dass die Gäste demoralisiert sein würden, wurde eines besseren belehrt. "Jetzt erst recht" lautete die Devise. Nachdem Stefan Weiß auf heimischer Seite mit einem Gewaltschuß nur knapp das Ziel verfehlt hatte, drückten die Gäste wieder aufs Gaspedal. Patrick Michl hatte in aussichtsreicher Position noch übers Tor geschossen, ehe das Spielgerät dann doch im SG-Netz zappelte. Wieder einmal Thomas Fukerider hatte auf der rechten Seite das Leder erkämpft, passte nach innen, wo Christoph Bösl aus kurzer Distanz zum umjubelten Führungstreffer einlochte (73.). Zwei Minuten später fast das 0:2, nach Zuspiel Patrick Michls stand Emanuel Eckl alleine vor Christian Paulus, schoss diesen aber an (75). In der Endphase bliesen die Gastgeber dann zur Schlußoffensive. Vieles war dabei dem Zufall überlassen, so sah man sich das ein oder andere Mal in guter Position, verschenkte aber die Möglichkeit abzuschliessen. Kurz vor dem Schlußpfiff brannte es dann aber doch noch einmal im Gästestrafraum. Stefan Frischholz hatte angelegt, DJK-Keeper Martin Pensky war schon geschlagen, doch rettete der auf der Torlinie stehende Luca Herbrecher den knappen Sieg als er das Geschoß vor dem Einschlag per Kopf entschärfte (90.+1).

"Ein verdienter Sieg der Neustädter schon aufgrund der besseren Chancen, wir konnten unsere Ausfälle heute nicht kompensieren. Am Schluß hat uns dann auch ein wenig das Glück gefehlt, aus guten Schusspositionen haben wir einfach zu wenig gemacht", so das SG-Trainerduo Sebastian Urban/Stefan Frischholz nach der Partie.

Gästetrainer Enrico Köllner war natürlich überglücklich: "Ein verdienter Sieg, unsere Leistungskurve zeigt weiter nach oben. Dabei hätten wir natürlich schon viel früher - nicht nur durch die beiden Elfmeter - den Sack zumachen müssen, denn wir hatten gleich mehrere dicke Bretter. So sind wir am Ende völlig unnötig noch ein wenig in Schwierigkeiten gekommen. Unter dem Strich sind wir auf dem richtigen Weg, es gilt jetzt, dranzubleiben!"

Tor: 0:1 Christoph Bösl (73.) - Schiedsrichter: Johann Grünauer - Zuschauer: 80 - Besondere Vorkommnisse: Bastian Forster und Patrick Michl (beide DJK) scheitern mit ihren Strafstössen an SG-Keeper Christoph Paulus (43./61.)