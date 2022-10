Wichtiges Spiel für Hartpenning in Brunnthal FUSSBALL

Hartpenning – Am Ende ist es für Hartpennings Interimstrainer Georg Zinsbacher zweitrangig, auf welchem Platz der TSV in die Winterpause geht. Das Duell bei der SG Brunnthal/Hofolding II (Dienstag, 19.30 Uhr, in Brunnthal) wird vermutlich trotzdem über den Tabellenplatz entscheiden. Und damit auch, wie viele Punkte Hartpenning mit in die Abstiegsrunde nehmen wird.

Denn die SG ist punktgleich und direkter Tabellennachbar. Mit einem Dreier würden sich die Hartpenninger vom Konkurrenten absetzen und den direkten Vergleich nach dem 1:1 im Hinspiel für sich entscheiden.