Zugspitz-Pilotprojekt: Das ist die Einteilung der A-Klassen-Finalrunden 19 Gruppen in Saisonphase 2

München - Der Ball ruht derzeit im oberbayrischen Amateurfußball – so auch im Kreis Zugspitze. Doch im Gegensatz zu den anderen Gebieten geht der Kreis Zugspitze seit dem Sommer einen anderen Weg. In einem Pilotprojekt wurde der Spielmodus für die kommenden beiden Spielzeiten reformiert.

Anstatt des klassischen Ligasystems mit Hin- und Rückrunde wurden die Ligen im Winter in eine Auf- und Abstiegsrunde neu eingeteilt. Nach der absolvierten Saisonphase 1 hat der Kreis Zugspitze jetzt die Einteilung der Saisonphase 2 in den A-Klassen bekannt gegeben.

Einteilung A-Klassen: Sieben Meisterrunden, zwölf Abstiegsrunden

In insgesamt 19 Sechser- oder Fünfer-Gruppen kämpfen die Mannschaften ab dem Wochenende des 25./26. März um Auf- und Abstieg. Die Meister der sieben Aufstiegsrunden steigen dabei direkt in die Kreisklasse auf. Der achte Aufstiegsplatz geht an den Quotientenbesten Zweiten aus allen sieben Gruppen. Die restlichen sechs Gruppenzweiten kämpfen nach der Saisonphase 2 in der Relegation, mit den Kreisklassisten, um die restlichen Plätze in der Kreisklasse.

In den zwölf Abstiegsrunden steigt jeweils der Tabellenletzte in die B-Klasse ab. Da der SV Mammendorf II zwischen den beiden Saisonphasen seine Mannschaft zurückgezogen hat, steht die Mannschaft als erster Absteiger in die B-Klasse fest. Dadurch hält auch der Quotientenbeste Tabellenletzte aller zwölf Abstiegsrunden die A-Klasse.

Eventuelle Rückzüge vor Beginn der Saisonphase 2 verringern die Anzahl der Absteiger entsprechend. Sollten nach Abschluss der Relegation noch Plätze in der Spielklassenebene A-Klasse benötigt werden, können diese, in einem dann vor Beginn der Relegation bekanntzugebenden Modus ausgespielt werden.

Sowohl in den Auf- und Abstiegsrunden können die nach Quotientenbeste Zweite aller Aufstiegsrunden oder Letzte aller Abstiegsrunden nicht korrekt als Aufsteiger oder Nichtabsteiger im BFV/FuPa geführt werden. Sobald der letzte Spieltag absolviert ist, wird das Ergebnis abgeändert.

Einteilung Aufstiegsrunden

In Klammer hinter dem Verein jeweils die Bonuspunkte, die sich die Mannschaft in Saisonphase 1 erspielt hat.

A-Klasse Meisterrunde Gruppe A: FC Scheuring (6), SpVgg Wildenroth (6), TSV Geltendorf (4), SV Adelshofen (4), DJK Schwabhausen (2), FC Landsberied (2)

A-Klasse Meisterrunde Gruppe B: SV RW Überacker (6), SV Puchheim (6), SC Malching (4), SC Gröbenzell II (4), TSV Geiselbullach II (2), SC Wörthsee (2)

A-Klasse Meisterrunde Gruppe C: TSV Finsing (6), SV Bernried (6), FT Jahn Landsberg II (4), SG Stöcking/Starnberg (4), SG Stoffen/Lengenfeld (2), SF Breitbrunn (2)

A-Klasse Meisterrunde Gruppe D: SG Lechsee (6), SV Raisting II (6), FC Wildsteig/Rottenbuch II (4), SV Haunshofen (4), TSV Burggen (2), SV Herzogsägmühle (2)

A-Klasse Meisterrunde Gruppe E: SG Hungerbach (6), TSV Murnau II (6), SV Polling II (4), SC Eibsee Grainau (4), ASV Habach II (2), FC Garmisch-Partenkirchen II (2)

A-Klasse Meisterrunde Gruppe F: TSV Königsdorf (6), TSV Grünwald II (6), FC Geretsried (4), SG Baiernrain/Dietramszell (4), DJK Waldram II (2), SV Arget (2)