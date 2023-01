Schongauer Vereine von neuem Modus nicht begeistert: Wenige Derbys, weite Fahrten Auch Nutznießer skeptisch

Schongau– Mit kleinen Gruppen, kurzen Fahrten, vielen Derbys und einem neuen Aufstiegsmodus versuchten Funktionäre und Vereine, neue Reize im Kreis Zugspitze zu setzen.

Nun läuft die Testphase eine halbe Saison – und was soll man sagen? Im Landkreis Weilheim-Schongau muss man schon sehr genau nach Unterstützern der Reform suchen. Das Stimmungsbild, zumindest in diesem Teil Oberbayerns, sieht anders aus. Breite Unterstützung schwenkte um in generelle Skepsis.

Stopp Nummer eins bei Fabian Lindauer, der doch allen Grund hätte, Lobpreis anzustimmen. Als Aufsteiger wirbelte seine Rasselbande des FC Wildsteig/Rottenbuch die Kreisliga durcheinander, qualifizierte sich direkt für die Meisterrunde mit exzellenten Chancen auf den nächsten Coup. Trainer Lindauer gehörte voriges Jahr bei der Abstimmung zur Fraktion „Fortschritt“, er stimmte für den Testlauf. Jetzt sagt er: „Ich würde nicht mehr mit Ja stimmen.“ Mehr noch: Ginge es nach ihm, reicht ein Jahr Probe, um den Schritt zurückzugehen. Wie in aller Welt konnte eine Idee, in die so viel Hoffnung gesteckt und die so schön verpackt wurde, so grandios scheitern? Für die aufstrebenden Jungen stellt sich die Frage der Gerechtigkeit. „Du kannst gut dastehen und kommst in die Abstiegsrunde. Das finde ich negativ“, so Lindauer.

Kollege Martin Plonner vom SV Eberfing hat in so einem Skript mitspielen müssen. Drei Punkte fehlten in der A-Klasse zur Meisterrunde. Nun sind er und seine Eberfinger längst über die Zeiten hinweg, in denen sie verbissen um den Aufstieg hakelten. „Wir müssen nicht auf Biegen und Brechen rauf. Spaß und Freude stehen bei uns höher auf der Fahne.“ Aber er hat das in der Vergangenheit schon genossen, in Lauerstellung zu überwintern, ein wenig zu spekulieren und mitzumischen im Meister- und Aufstiegsrennen. Gerade für die Klubs, die nur knapp an der Belohnungsrunde vorbeischrammten, fürchtet Kevin Enzi vom Kreisklassisten SV Wielenbach Monate der Langeweile. „Da ist die Luft noch früher raus als vorher. Meine Angst ist, dass die Trainingsmoral darunter leidet.“ In der Vergangenheit fuhren die Klubs im Mittelmaß ihr System wenigstens gegen die Spitzenteams noch einmal auf Maximalleistung hoch und griffen somit aktiv in den Titelkampf ein. Im Frühjahr 2023 veröden sie womöglich in der Abstiegsrunde – ohne wirklich in Gefahr zu geraten. Das aber fürchten Enzi, Plonner und Co.