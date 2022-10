Wessobrunn erzwingt „Lucky Punch“: Coach Tipold scheucht Spieler nach Schlusspfiff in die Kabine SVW wieder im Rennen um Platz drei

Wessobrunn – Denn Tipold wollte seinen Schützlingen schnellstmöglich mitteilen, wie zufrieden und stolz er auf die Vorstellung im Auswärtsspiel beim SC Böbing war.

Mit dem 1:0-Sieg in der Fremde haben sich die Wessobrunner in der A-Klasse 8 sogar wieder in eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Einzug in die Meisterrunde gebracht.

Die Aussicht, in der Rückrunde um den Kreisklassenaufstieg mitspielen zu können, hat für Tipold jetzt nicht die große Bedeutung. Für den Sprung nach oben kommen, so ist im Gespräch mit ihm zu entnehmen, andere Teams in Frage. Gleichwohl gilt beim Punktesammeln: „Wir nehmen mit, was wir kriegen.“ In Böbing machten die Wessobrunner die drei Punkte erst spät perfekt – durch eine Aktion, die Tipold „einen Lucky Punch“ nannte. Über Florian Rieger gelangte der Ball auf die linke Außenbahn zu Benedikt Lang. Der spielte den Ball flach und scharf in den Strafraum, wo Böbings Leonhard Schmid die Kugel unglücklich ins Tor lenkte (88.). „Am Ende erzwingt man es dann eben manchmal“, sagte Tipold. Er vergaß auch manch gute Chance der Böbinger nicht. Die Partie „hätte auch anders herum ausgehen können.“

Die vergangenen Wochen, so der SVW-Spielertrainer, seien schwierig gewesen. Wie viele andere Teams auch hatten die Wessobrunner mit Ausfällen zu kämpfgen gehabt. Nach Böbing „sind wir mit 13 Mann gefahren“. Der knappe Sieg in der vergangenen Woche gegen Hohenpeißenberg habe das Selbstvertrauen gestärkt. „Die Jungs glauben dran“, sagte Tipold mit Stolz in der Stimme.

Beide Mannschaften starteten betont kontrolliert in die Partie. Zwingende Aktionen ergaben sich im ersten Spielabschnitt kaum. Eine Flanke von Böbings Fridolin Waldmann aufs Tornetz des Wessobrunner Kastens (25.) und ein verpasster Kopfball von SVW-Spieler Lang nach einer Ecke (29.) – das waren die nennenswerten Aktionen.