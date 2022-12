Wenn jetzt Schluss wäre: Die Auf- und Absteiger zur Winterpause Die meisten Mannschaften im Fußballverband Niederrhein haben sich in die Winterpause verabschiedet. Das wären die Aufsteiger und Absteiger ab der Kreisliga A aufwärts.

Neben der Oberliga Niederrhein gibt ein nur noch wenig andere Klassen, die noch am kommenden Wochenende einen regulären Spieltag absolvieren müssen. Die meisten Ligen und Verein haben sich aber am 11. Dezember in die Winterpause verabschiedet. Hier gibt es die Auf- und Absteiger ab der Kreisliga A aufwärts.