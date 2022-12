Zum Saisonende laufen wegen der Auf- und Abstiegsregeln gerne mal die Telefondrähte heiß. – Foto: Meiki Graff

Saison 2022/2023: So funktionieren Aufstieg und Abstieg am Niederrhein In diesem Artikel gibt es eine Übersicht von FuPa Niederrhein für die Auf- und Abstiegsregeln im Fußballverband Niederrhein für die Saison 2022/2023.

Auch für die Saison 2022/2023 stellt euch FuPa Niederrhein wieder die Auf- und Abstiegs-Übersichten für die höherklassigen Ligen samt der 13 Fußball-Kreise im Fußballverband Niederrhein (FVN) zusammen. Diese Übersicht wird in den kommenden Wochen vervollständigt.