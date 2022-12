„Wenn alles gut läuft, wäre ein einstelliger Tabellenplatz drin“ Vincenzo Leggio, der Trainer des FC Tiengen II, tippt den 16. Spieltag der Kreisliga A

Zum Ende der Vorrunde belegt die Bezirksliga-Reserve des FC Tiengen den zwölften Tabellenplatz in der Oststaffel der Kreisliga A. Es ist allerdings noch kein sanftes Ruhekissen, die gefährliche Zone ist nur drei Zähler entfernt. Trainer Vincenzo Leggio spricht im fupa-Kreisligatipp über seine Ziele mit der Mannschaft und schätzt die Begegnungen des ersten Rückrundenspieltags ein.

fupa: Herr Leggio, als Aufsteiger steht der FC Tiengen II derzeit auf dem sicheren Platz zwölf, aber bei der engen Tabelle kann man sich darauf gewiss nicht ausruhe. Wie sehen Ihre Ziele mit der Mannschaft für den Rest der Saison aus?

Vincenzo Leggio: Das Hauptziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Wir haben darauf verzichtet, uns punktuell zu verstärken. Die Jungs, die den Aufstieg gemeistert haben, sollen das Gefühl haben, dass sie auch in der Kreisliga A erfolgreich spielen können. Wenn alles gut läuft, könnte sogar ein einstelliger Tabellenplatz drin sein.

fupa: Am Samstag ist der FC Grießen zu Gast, gegen den Ihre Mannschaft im Hinspiel mit 2:1 gewonnen hat. Was haben Sie für Erkenntnisse über den Gegner, worauf gilt es zu achten?

Leggio: Den FC Grießen kenne ich schon länger. Im Hinspiel fehlten Grießen viele Leistungsträger, auch bei uns gab es damals viele Ausfälle in der Urlaubszeit. Wenn Grießen komplett ist, ist das ein recht unangenehmer Gegner. Das ist uns bewusst, und das zeigt auch die unglückliche 3:4-Niederlage, die Grießen zuletzt gegen Schlüchttal kassiert hat.

fupa: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den anderen Mannschaften des Vereins?

Leggio: Seit dem vorigen Jahr läuft es sehr gut. Wir bekommen zwar nicht so viele Verstärkungen aus der ersten Mannschaft, die selbst einen recht kleinen Kader hat. Aber wir können immer wieder Spieler aus der dritten Mannschaft hochziehen, und auch die A-Jugend unterstützt uns häufig. Die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend.

fupa: Wird es am Wochenende Verstärkungen aus dem Bezirksliga-Kader oder aus der Jugend geben?

Leggio: Wir werden im Training sehen, ob wir Spieler in andere Mannschaften schieben können. Aber mein Kader ist eigentlich recht gut, wenn er komplett ist.

fupa: Die meisten Spiele gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf hat Tiengen II gewonnen. Was war die beste Saisonleistung bisher?

Leggio: Das Spiel gegen Bad Säckingen, das wir mit 2:0 gewonnen haben, war bereits sehr, sehr gut. Aber die absolut beste Leistung war bisher – trotz der 1:2-Niederlage – das Spiel gegen Wallbach. Da haben wir mit sehr viel Pech verloren, die Jungs hätten mehr verdient.

fupa: Und welches Spiel tut im Rückblick am meisten weh?

Leggio: Das war das 4:4 gegen Geißlingen. Wir hatten bis zur 90. Minute mit 3:1 geführt, lagen in der 95. Minute plötzlich 4:3 hinten und haben noch den 4:4-Ausgleich geschafft. Zuvor war uns das eigentliche 4:1 wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt – ich bin bis heute überzeugt, dass es kein Abseits war! –, und im Gegenzug haben wir das 3:2 bekommen. Dann ging es Schlag auf Schlag, und wir haben innerhalb weniger Minuten eine 3:1-Führung verschenkt. Das war extrem bitter.

Vincenzo Leggios Spieltag-Tipps:

FC Bad Säckingen – SV Nöggenschwiel

Samstag, 14.30 Uhr

Da hoffe ich mal, dass alle für uns spielen. 2:2 – Bad Säckingen kommt bisher nicht so recht in Schwung, und Nöggenschwiel hat in der Vorwoche den ersten Saisonsieg geholt. Vielleicht geht für sie nun auch auswärts etwas!

SV Blau-Weiß Murg – VfR Horheim-Schwerzen

Samstag, 14.30 Uhr

Hui! Murg ist derzeit brutal stark und spielt dann auch noch daheim! 5:0.

FC Tiengen II – FC Grießen

Samstag, 16 Uhr