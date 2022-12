Weiden-Notstand, Maloku-Gefühle und die Frage aller Fragen Nachholpartie des 19. Spieltages in der Bayernliga Nord: Weiden gastiert in Cham +++ ASV-Trainer Maloku trifft auf seinen Heimatverein +++ Frage aller Fragen: Kann überhaupt gespielt werden?

Eigentlich hatte sich die Bayernliga Nord nach der Absagen-Flut am vergangenen Wochenende bereits in die Winterpause verabschiedet. Nur die kühnsten Optimisten gingen davon aus, dass die angesetzten Nachholspiele noch ausgetragen werden können. Sie fühlten sich dann bestätigt, als Kornburg vs. Feucht unter der Woche auch abgesetzt worden ist. Und nun kommt die Partie Cham vs. Weiden daher. "Unser Ziel ist es, immer zu spielen", betont ASV-Manager Jürgen Kreipl. Stand Donnerstagvormittag soll sogar auf Rasen gekickt werden. Für den Fall der Fälle steht zudem ein künstliches Geläuf als Ausweichspielort bereit.