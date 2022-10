Warum steckt der FV Lörrach-Brombach im Abstiegskampf? BZ-Interview mit Tiziano Di Domenico, Trainer des Verbandsligisten FV Lörrach-Brombach

Oben mitspielen? Im Mittelfeld? Unten? Alles schien nach dem Abstieg möglich für Fußball-Verbandsligist FV Lörrach-Brombach, der sich aktuell der dritten Variante stellen muss. Uwe Rogowski sprach mit Trainer Tiziano Di Domenico über die Gründe.

BZ: Herr Di Domenico, Ihr Herzensverein Inter Mailand ist Siebter der Serie A. Der FV Lörrach-Brombach belegt Platz 13 der Verbandsliga. Wer steckt fußballerisch in den größeren Schwierigkeiten?

Di Domenico: … das sind blöde Fragen (lacht). Ich denke, wenn man das Umsatzvolumen sieht, doch eher Inter. Ich glaube aber, sie werden unter die ersten Vier kommen in Italien. Sie hatten Verletzte, Punkt eins und Punkt zwei: Es stimmte etwas nicht in der Kabine, irgendein Konflikt zwischen Trainer und Mannschaft. Seit zwei Wochen etwa, man hat es auch in Barcelona gesehen, scheinen sie es auf die Kette zu bekommen.

BZ: Aus deutscher Sicht und mit Blick auf die WM ist die Frage interessant: Wie macht sich Robin Gosens?

Di Domenico: Durch die Bereinigung im Kader und Gespräche, auch das Tor in Barcelona hat ihm Selbstvertrauen gegeben, läuft es besser bei ihm, er war ja verletzt. Auch er macht seit zwei, drei Wochen den Knopf auf.