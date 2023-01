Warsteiner Masters: Hochkarätiger Zuwachs im Teilnehmerfeld Am Wochenende startet das größte organisierte Hallenevent in Westfalen.

„Wir sind kurzfristig eingesprungen, weil ein anderes Team abgesagt hat. Da ich den Turnierdirektor Dieter Bethlehem persönlich gut kenne, hat er bei uns angefragt, ob wir einspringen wollen. Da waren wir sofort dabei. Wir wollen unbedingt gewinnen und fahren daher mit einer starken Truppe dahin. Es ist ein schönes Turnier und ein guter Ersatz für die Stadtmeisterschaft“, sagt Türkspor-Coach Sebastian Tyrala gegenüber der Dortmunder Lokalpresse "Ruhr Nachrichten". Für die Stadtmeisterschaft war Türkspor Dortmund vom Fußball-Kreis Dortmund aufgrund Zuschauerausschreitungen bei der letztmaligen Veranstaltung gesperrt worden. Türkspor wird erst am 21./22. Januar in der Vorrunde in Unna einsteigen.

Der SC Verl II wird am 14./15. Januar in der Halle Bad Sassendorf am Start sein. Auch Landesligist FC Nieheim möchte sich bereits am kommenden Wochenende gut präsentieren. Coach Andre Schnatmann berichtet gegenüber FuPa Westfalen: "Wir sind kurzfristig in Warstein eingesprungen. Die Jungs wollten ein wenig in der Halle mitspielen. Da ein Kontakt zustande kam, sind wir dabei. Ich bin selbst nicht vor Ort, aber mein Co-Trainer Vadim Thomas und Tobias Puhl werden das in die Hand nehmen."

Weitere Nachrücker sind: