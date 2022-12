Diese 112 Mannschaften nehmen am Warsteiner Masters teil Das Warsteiner Masters ist das größte organisierte Hallenturnier in Westfalen.

Traditionell werden mehrere Vorrunden gespielt, um zu ermitteln, wer am letzten Januar-Wochenende in Werl um die Krone spielt. In diesem Winter gibt es die Besonderheit, dass die Halle in Werl aufgrund Problemen bei der Dachkonstruktion bei mehr als fünf Zentimetern Schneefall gesperrt würde, so dass man ausweichen müsste. Für die Vorrunde steht Soest bereits als Ersatzstandort fest, für das Finalwochenende am 28./29. Januar laufen noch die Gespräche. Zuletzt war die Sachsenhalle in Hamm-Heessen als Ausweichstandort im Gespräch.